إنجاز طبي مذهل: المستشفى الأمريكي في دبي يُحسّن حياة طفل يعاني من الصرع المقاوم للأدوية

نجح "المستشفى الأمريكي في دبي" في إجراء عملية "تحفيز العصب المبهم" لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يُدعى نورلان أمان، من كازاخستان، كان يعاني من نوبات صرع شديدة ومتكررة. تم حالة نورلان بأنه يعاني من "الصرع المقاوم للأدوية"، وهو نوع من الصرع الذي لا يستجيب للعلاج بالأدوية التقليدية. لقد مكّنت التوصية الدقيقة التي قدمها المستشفى بإجراء تحفيز العصب المبهم الطفلَ من التمتّع بنوعية حياة أفضل.

على الرغم من خضوع نورلان للعديد من الفحوصات على مر السنين، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي وتسلسل الجينوم الكامل، لم يتم تحديد سبب حالته. قبل وصوله إلى "المستشفى الأمريكي في دبي"، كان الطفل يخضع لعلاج مكثف باستخدام تسعة أدوية مختلفة للسيطرة على نوباته، لكن تلك الأدوية لم تحقق انخفاضًا ملموسًا في تواتر النوبات.

تواصل والدا نورلان مع الدكتور عبيد شاه، استشاري طب أعصاب الأطفال وأخصائي الصرع في "المستشفى الأمريكي بدبي"، الذي قام بإجراء تقييم شامل لحالة الصرع لدى الطفل. أشار الدكتور شاه إلى أن الأطفال الذين يعانون من الصرع غير المنضبط قد يتعرضون لآثار سلبية على نموهم طوال حياتهم، مما يجعل التشخيص الفوري والعلاج المخصص أمرًا بالغ الأهمية. حوالي 30% من حالات الصرع لدى الأطفال تُصنف تحت فئة "الصرع المقاوم للأدوية"، مما يتطلب فحصًا دقيقًا من قبل أخصائي صرع ذو خبرة. وأكد الدكتور شاه على أهمية التقييم الشامل لتحديد نوع الصرع، والسبب الكامن وراءه، والتوقعات المستقبلية، حيث إن العديد من حالات الصرع لدى الأطفال قد تكون عابرة ويمكن التغلب عليها مع مرور الوقت. من هنا يُعدّ تحديد متلازمة الصرع أمرًا بالغ الأهمية في تحديد مسار العلاج.

كان نورلان يعتمد على 5 من أصل 9 أدوية، إلا أن مقاومة حالته لهذه الأدوية استدعت اتباع نهج مختلف. في حالات الصرع المقاوم، يلجأ الأطباء إلى تجريب أساليب معينة لتحسين السيطرة على النوبات، ومنها اتباع نظام غذائي كيتوني يتميز بانخفاض الكربوهيدرات وارتفاع الدهون.

وبناءً على ذلك، بدأ نورلان باتباع هذا النظام الغذائي. وبحسب الدكتور شاه: "لقد أدى النظام الغذائي الكيتوني إلى تحسن أولي، لكن النوبات عادت بعد ذلك". بعد مزيد من التقييم، استنتج الدكتور شاه أن العلاج المثالي لوضع نورلان هو "تحفيز العصب المبهم" الذي يُوصى به عادةً لعلاج نوبات الصرع.

يُستخدم "تحفيز العصب المبهم" من خلال زراعة جهاز صغير تحت الجلد يعمل على تعديل النشاط العصبي في الدماغ عبر تحفيز كهربائي لمناطق معينة تسبب النوبات. يستهدف هذا التحفيز العصب المبهم، وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن الوظائف التلقائية كضربات القلب والتنفس. ويُعتقد أن الألياف العصبية المتصلة بالعصب المبهم والمسؤولة عن هذه الوظائف قد تلعب دورًا في حدوث النوبات.

يقوم الجهاز بإرسال إشارات كهربائية بتردّد محدد ولفترات زمنية معينة حسب الحاجة. يبدأ التحفيز عادةً بمستوى منخفض، ويمكن زيادته حسب الحاجة والأعراض. تمت ملاحظة أن العلاج بتحفيز العصب المبهم يقلل بشكل كبير من تكرار النوبات.

يشدد الدكتور شاه على أهمية اختيار المرضى المناسبين لهذا العلاج، وهو نهج يُتبَع بجدية في "المستشفى الأمريكي في دبي"، حيث يُركز المشفى على تقديم علاجات تحقق نتائج ملموسة لمرضاه.

لحسن الحظ، يمكن علاج العديد من حالات الصرع لدى الأطفال بنجاح باستخدام دواء أو اثنين. لكن من الضروري الحصول على تشخيص صحيح، إذ أن التشخيص الخاطئ شائع جدًا، خاصة في هذه المنطقة. تحديد السبب الكامن وراء الصرع أمر حاسم في تحديد العلاج المثالي.

هناك أشكال متعددة للصرع، منها الصرع البؤري (الذي ينشأ من جزء واحد من الدماغ)، والصرع متعدد البؤر (الذي ينشأ من عدة أجزاء من الدماغ)، والصرع المعمم (الذي ينشأ من نصفي الدماغ في وقت واحد)، بالإضافة إلى أشكال أخرى أكثر تعقيدًا.

وأشار الدكتور شاه إلى أنه بالنسبة للصرع البؤري، يمكن أن تكون الجراحة خيارًا لعلاج الصرع دون الحاجة إلى الأدوية. أما بالنسبة لحالات الصرع المقاوم للأدوية التي لا تناسبها الجراحة الاستئصالية، فقد تكون هناك علاجات جديدة متاحة، منها "تحفيز العصب المبهم" الذي يوفر فرصة كبيرة للحد من النوبات.

يقوم "المستشفى الأمريكي دبي" بإجراء تقييمات شاملة لمرضى الصرع. فالمستشفى مجهز بوحدة حديثة لمراقبة الصرع، وتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتصوير المقطعي المحوسب، مما يساعد في تحديد مصدر النوبات داخل الدماغ ومدى إمكانية إجراء الجراحة. كما يوفر المستشفى خيارات جراحية لعلاج الصرع، حتى للأطفال الصغار جدًا. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى اختبارات جينية لتحديد الخلل الجيني المسبب للصرع، مما يساعد في تصميم علاجات دقيقة تستهدف هذا الخلل.

وبعد نجاح زراعة جهاز "تحفيز العصب المبهم"، أعرب الدكتور شاه عن تفاؤله بالتشخيص مشيرًا إلى أنه من المتوقّع أن يتمكن نورلان من السيطرة على النوبات بشكل أفضل مع ضبط إعدادات الجهاز. وقال إنه يأمل في تخفيض عدد الأدوية التي يتناولها الطفل، وأن يتمتع بنوعية حياة أفضل.

من جانبها، أعربت والدة نورلان أمان عن شكرها العميق للمستشفى قائلة: "نشكر بشدة المستشفى الأمريكي في دبي على الدعم الرائع الذي قدموه لنا، إذ بفضل تشخيصهم الدقيق وخبرتهم، تلقّى ابننا العلاج المناسب الذي نأمل أن يساعده في تحقيق تقدم ملموس."

وأضافت: "تم تشخيص إصابة ابني نورلان بالصرع عندما كان في عمر السنة والنصف. وعلى مدى العامين الماضيين، كنا نسعى جاهدين لإيجاد مجموعة من الأدوية التي يمكن أن توقف نوباته اليومية. وللأسف، كان نوع الصرع الذي يعاني منه مقاومًا للأدوية، وحتى النظام الغذائي الكيتوني لم يفلح في إيقاف نوباته. نصحنا الدكتور عبيد شاه في المستشفى الأمريكي بدبي بعلاج "تحفيز العصب المبهم"، وبما أننا نثق به تمامًا، وافقنا على إجراء العملية.

كذلك كان الدكتور باباك هومابور، استشاري جراحة الأعصاب في المستشفى الأمريكي، صبورًا وشرح لنا كل التفاصيل والمضاعفات، مما أشعرنا بالأمان وإدراك ما يجري بالكامل. تمت العملية الجراحية بنجاح، وقضينا يومًا واحدًا في وحدة العناية المركزة ثم عدنا إلى كازاخستان في غضون يومين.

لقد قمنا بتشغيل جهاز "تحفيز العصب المبهم" ونحن بصدد زيادة التيار، كما أننا متفائلون بأن يقلل الجهاز من عدد النوبات، وأن يبدأ ابننا قريبًا في التحدث واللحاق بأقرانه."

يؤكد "المستشفى الأمريكي في دبي" مرة أخرى التزامه بتقديم رعاية صحية متقدمة وشاملة لمرضاه، ويواصل تقديم حلول مبتكرة لتحسين حياة الأطفال المصابين بالصرع المقاوم للأدوية.