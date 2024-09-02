ضعف الطلب العالمي يعزز خسائر النفط المستمرة

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتًا أو 0.7% إلى 76.36 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 50 سنتًا أو 0.7% إلى 73.05 دولار للبرميل.



وتأتي هذه الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3% لخام برنت الأسبوع الماضي، وتراجع بنسبة 1.7% لخام غرب تكساس الوسيط.



وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو ما يُعرف بأوبك+، لرويترز، إن المنظمة على وشك المضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول.



ومن المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.



وفي ليبيا، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميًا لتلبية الاحتياجات المحلية، في حين لا تزال الصادرات متوقفة، وفقًا لما قاله مهندسون أمس الأحد، بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد.



تكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين، إذ تفوقت المخاوف الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة على اضطراب الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.- رويترز