إسرائيل.. يهود متدينون يتظاهرون ضد تجنيدهم



وقالت هيئة البث العبرية إن عشرات المتدينين تظاهروا ضد الخدمة العسكرية الإلزامية قرب مكتب التجنيد في حي تل هشومير وسط إسرائيل.



وأظهرت مقاطع فيديو عددًا من المتدينين وهم يغلقون شارعًا يؤدي إلى قاعدة التجنيد في المنطقة.



وحمل المتظاهرون لافتات ضد تجنيدهم، وسط انتشار لأفراد من الشرطة الإسرائيلية في المكان.



وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة احتجاجات من قبل المتدينين اليهود "الحريديم" ضد التجنيد.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، إن "استجابة المتدينين لطلبات التجنيد ضعيفة جدا".



ويشكل المتديّنون نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".



وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وما زال كبار الحاخامات اليهود يعلنون معارضتهم خدمة المتدينين بالجيش.-(الاناضول)