Wipro تُعيّن Srikumar Rao رئيسًا عالميًا لقسم أعمال الهندسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات التكنولوجية والاستشارات، اليوم عن تعيين Srikumar Rao كرئيس عالمي لقسم أعمال الهندسة، اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024. يأتي Srikumar خلفًا لـ Harmeet Chauhan، الذي يتنحى للبحث عن فرص خارج المنظمة. سيرفع Srikumar تقاريره إلى Srini Pallia.

يعمل Srikumar مع Wipro منذ 26 عامًا وتطور مع المنظمة، حيث خدم في أدوار قيادية مختلفة. كان مؤخرًا الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لشركة Wipro Engineering Edge‏ (WEE) ورئيس الممارسات العالمية للأنظمة المدمجة.

امتد عمله إلى العديد من الأسواق، حيث قام ببيع وتقديم خدمات الهندسة والبحث والتطوير المتخصصة (ER&D) لعملاء البرمجيات والإنترنت وأشباه الموصلات، والسيارات والتصنيع والاتصالات.

وفي منصبه الجديد، سيواصل Srikumar توسيع وتعزيز القدرات الهندسية لشركة Wipro. كما سيكون مسؤولاً عن تحديد الرؤية وإستراتيجية النمو لأعمال خدمات البحث والتطوير في Wipro، مع توفير منتجات وحلول وخبرات عالمية المستوى.

وقال Srini Palliaالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Wipro Limited: "إن رحلة Srikumar، من موظف جامعي إلى أدوار قيادية متعددة داخل Wipro، تجعله الشخص المثالي لهذا الدور وتشكل شهادة على تفانيه الاستثنائي وخبرته التكنولوجية ونهجه الذي لا مثيل له والذي يركز على العملاء". "لقد ساهم بشكل كبير في كيفية عمل Wipro Engineering Edge وتسليم المشاريع، مما أدى إلى تحقيق درجات رضا العملاء (NPS) الرائدة في الصناعة. كما لعب دورًا فعالاً في تأمين صفقات كبيرة عبر مختلف الصناعات نظرًا لخبرته التقنية ورؤيته الاستراتيجية".

وأضاف Srini Pallia: "أود أن أشكر Harmeet على قيادته على مدار السنوات الست الماضية في إدارة أعمال البحث والتطوير. نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. سيستمر حتى 4 أكتوبر 2024، ويعمل عن كثب مع Srikumar لضمان انتقال سلس".

وتعليقًا على تعيينه، قال Srikumar Rao : "أشعر بالفخر لإتاحة الفرصة لي لقيادة قسم الأعمال الهندسية لشركة Wipro، وأتطلع إلى توسيع وتعزيز وجودنا في السوق بشكل كبير. لقد شعرت بفخر كبير لكوني جزءًا من رحلة التحول المذهلة لشركة Wipro على مر السنين، ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لتحقيق طموحاتنا مع تعظيم القيمة التي نقدمها للعملاء".

Srikumar هو عضو في المجلس التنفيذي للبحث والتطوير في NASSCOM. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية من كلية الهندسة في بيون وأكمل برنامج الدراسات العليا في إدارة مشاريع البرمجيات من IIM في بنغالور. سيكون مقره في بنغالور، بالهند.

حول Wipro Limited

شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO) هي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية تركز على بناء حلول مبتكرة تلبي احتياجات التحول الرقمي الأكثر تعقيدًا للعملاء. بالاستفادة من مجموعتنا الشاملة من القدرات في مجال الاستشارات والتصميم والهندسة والعمليات، نساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم الأكثر جرأة وبناء أعمال مستدامة جاهزة للمستقبل. مع أكثر من 230,000 موظف وشريك تجاري في 65 دولة، نفي بوعدنا بمساعدة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا على الازدهار في عالم دائم التغير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على .

البيانات التطلعية

تمثل البيانات التطلعية الواردة هنا معتقدات Wipro فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وكثير منها بطبيعتها غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة Wipro. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق نمو شركة Wipro، ونتائج عملياتها المالية المستقبلية، وخططها وتوقعاتها ونواياها. تحذر شركة Wipro القراء من أن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة من هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالتقلبات في أرباحنا وإيراداتنا وأرباحنا، وقدرتنا على توليد وإدارة النمو، واستكمال إجراءات الشركات المقترحة، والمنافسة الشديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتنا على الحفاظ على ميزة التكلفة لدينا، وزيادة الأجور في الهند، وقدرتنا على جذب واستبقاء المهنيين ذوي المهارات العالية، والزيادات المضافة في الوقت والتكلفة على الأسعار الثابتة، والعقود الإطارية الثابتة، وتركيز العملاء، والقيود المفروضة على الهجرة، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدولية، وانخفاض الطلب على التكنولوجيا في مجالات تركيزنا الرئيسية، والاضطرابات في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقدرتنا على إكمال ودمج عمليات الاستحواذ المحتملة بنجاح، والمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بعقود خدماتنا، ونجاح الشركات التي نقوم فيها باستثمارات إستراتيجية، وسحب الحوافز الحكومية المالية، وعدم الاستقرار السياسي، والحرب، والقيود القانونية على زيادة رأس المال أو الاستحواذ على الشركات خارج الهند، والاستخدام غير المصرح به لملكيتنا الفكرية والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على أعمالنا وصناعتنا.

يتم وصف المخاطر الإضافية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التشغيل المستقبلية بشكل كامل في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير السنوية في النموذج 20-F. هذه الملفات متاحة على . يجوز لنا، من وقت لآخر، تقديم بيانات تطلعية خطية وشفوية إضافية، بما في ذلك البيانات الواردة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم الإدلاء به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.