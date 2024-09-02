Wipro تُعيّن Srikumar Rao رئيسًا عالميًا لقسم أعمال الهندسة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة
الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات التكنولوجية والاستشارات، اليوم عن تعيين Srikumar Rao كرئيس عالمي لقسم أعمال الهندسة، اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024. يأتي Srikumar خلفًا لـ Harmeet Chauhan، الذي يتنحى للبحث عن فرص خارج المنظمة. سيرفع Srikumar تقاريره إلى Srini Pallia.
يعمل Srikumar مع Wipro منذ 26 عامًا وتطور مع المنظمة، حيث خدم في أدوار قيادية مختلفة. كان مؤخرًا الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لشركة Wipro Engineering Edge (WEE) ورئيس الممارسات العالمية للأنظمة المدمجة.
امتد عمله إلى العديد من الأسواق، حيث قام ببيع وتقديم خدمات الهندسة والبحث والتطوير المتخصصة (ER&D) لعملاء البرمجيات والإنترنت وأشباه الموصلات، والسيارات والتصنيع والاتصالات.
وفي منصبه الجديد، سيواصل Srikumar توسيع وتعزيز القدرات الهندسية لشركة Wipro. كما سيكون مسؤولاً عن تحديد الرؤية وإستراتيجية النمو لأعمال خدمات البحث والتطوير في Wipro، مع توفير منتجات وحلول وخبرات عالمية المستوى.
وقال Srini Palliaالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Wipro Limited: "إن رحلة Srikumar، من موظف جامعي إلى أدوار قيادية متعددة داخل Wipro، تجعله الشخص المثالي لهذا الدور وتشكل شهادة على تفانيه الاستثنائي وخبرته التكنولوجية ونهجه الذي لا مثيل له والذي يركز على العملاء". "لقد ساهم بشكل كبير في كيفية عمل Wipro Engineering Edge وتسليم المشاريع، مما أدى إلى تحقيق درجات رضا العملاء (NPS) الرائدة في الصناعة. كما لعب دورًا فعالاً في تأمين صفقات كبيرة عبر مختلف الصناعات نظرًا لخبرته التقنية ورؤيته الاستراتيجية".
وأضاف Srini Pallia: "أود أن أشكر Harmeet على قيادته على مدار السنوات الست الماضية في إدارة أعمال البحث والتطوير. نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. سيستمر حتى 4 أكتوبر 2024، ويعمل عن كثب مع Srikumar لضمان انتقال سلس".
وتعليقًا على تعيينه، قال Srikumar Rao : "أشعر بالفخر لإتاحة الفرصة لي لقيادة قسم الأعمال الهندسية لشركة Wipro، وأتطلع إلى توسيع وتعزيز وجودنا في السوق بشكل كبير. لقد شعرت بفخر كبير لكوني جزءًا من رحلة التحول المذهلة لشركة Wipro على مر السنين، ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لتحقيق طموحاتنا مع تعظيم القيمة التي نقدمها للعملاء".
Srikumar هو عضو في المجلس التنفيذي للبحث والتطوير في NASSCOM. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية من كلية الهندسة في بيون وأكمل برنامج الدراسات العليا في إدارة مشاريع البرمجيات من IIM في بنغالور. سيكون مقره في بنغالور، بالهند.
حول Wipro Limited
شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO) هي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية تركز على بناء حلول مبتكرة تلبي احتياجات التحول الرقمي الأكثر تعقيدًا للعملاء. بالاستفادة من مجموعتنا الشاملة من القدرات في مجال الاستشارات والتصميم والهندسة والعمليات، نساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم الأكثر جرأة وبناء أعمال مستدامة جاهزة للمستقبل. مع أكثر من 230,000 موظف وشريك تجاري في 65 دولة، نفي بوعدنا بمساعدة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا على الازدهار في عالم دائم التغير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على .
البيانات التطلعية
تمثل البيانات التطلعية الواردة هنا معتقدات Wipro فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وكثير منها بطبيعتها غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة Wipro. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق نمو شركة Wipro، ونتائج عملياتها المالية المستقبلية، وخططها وتوقعاتها ونواياها. تحذر شركة Wipro القراء من أن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة من هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالتقلبات في أرباحنا وإيراداتنا وأرباحنا، وقدرتنا على توليد وإدارة النمو، واستكمال إجراءات الشركات المقترحة، والمنافسة الشديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتنا على الحفاظ على ميزة التكلفة لدينا، وزيادة الأجور في الهند، وقدرتنا على جذب واستبقاء المهنيين ذوي المهارات العالية، والزيادات المضافة في الوقت والتكلفة على الأسعار الثابتة، والعقود الإطارية الثابتة، وتركيز العملاء، والقيود المفروضة على الهجرة، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدولية، وانخفاض الطلب على التكنولوجيا في مجالات تركيزنا الرئيسية، والاضطرابات في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقدرتنا على إكمال ودمج عمليات الاستحواذ المحتملة بنجاح، والمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بعقود خدماتنا، ونجاح الشركات التي نقوم فيها باستثمارات إستراتيجية، وسحب الحوافز الحكومية المالية، وعدم الاستقرار السياسي، والحرب، والقيود القانونية على زيادة رأس المال أو الاستحواذ على الشركات خارج الهند، والاستخدام غير المصرح به لملكيتنا الفكرية والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على أعمالنا وصناعتنا.
يتم وصف المخاطر الإضافية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التشغيل المستقبلية بشكل كامل في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير السنوية في النموذج 20-F. هذه الملفات متاحة على . يجوز لنا، من وقت لآخر، تقديم بيانات تطلعية خطية وشفوية إضافية، بما في ذلك البيانات الواردة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم الإدلاء به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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