ألف ياء التعليمية ترحب باستثمار حصة الأغلبية من شركة تي اى

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة ألف ياء التعليمية (شركة "ألف ياء" أو "الشركة")، وهي مقدم خدمات رائد في مجال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عن استثمار حصة الأغلبية من شركة تي اى أسوسياتس ("تي اى")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة، حيث يدعم هذا الاستثمار المرحلة التالية من نمو الشركة. ويحتفظ المستثمران الحاليان، وهما مؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومينفست")، بحصة كبيرة في الشركة، ، كجزء من الصفقة، وذلك بالشراكة الوثيقة مع شركة تي اى، وستخرج أشمور للاستثمار السعودية (شركة "أشمور") بالكامل من استثمارها في الشركة، وقد كانت أشمور شركة مستثمرة في شركة ألف ياء منذ عام 2017.

تأسست شركة ألف ياء في عام 2017 وأصبحت منصة تعليمية سريعة التوسع ملتزمة بتوفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة لعائلات السكان المحليين والمغتربين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما تجمع شبكة المدارس التابعة للشركة بين المناهج الأمريكية والبريطانية والمحلية المصممة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل مع الحفاظ على تراثهم الوطني. وتمتلك شركة ألف ياء وتتولى اليوم إدارة 13 مدرسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها أكثر من 18500 طالب.

صرح ديراج بودار، العضو المنتدب في شركة تي اى، قائلًا: "أنشأت شركة ألف ياء، منذ تأسيسها قبل سبع سنوات فقط، منصةً قوية ومتنوعة مدفوعة بسجل حافل من عمليات الدمج والاستحواذ والتميز التشغيلي، ونرى، بصفتنا مستثمرين ذوي خبرة في مجال التعليم، وجود إمكانات كبيرة لمواصلة شركة ألف ياء في التوسع، سواء من خلال نموها الطبيعي أو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية". وأضاف فيشال جوبتا، عضو مجلس إدارة شركة تي اى، قائلًا: "يسرنا عقد شراكة مع فريق شركة ألف ياء لتحقيق المزيد من التوسع وتقديم تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة لمزيد من المجتمعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

صرح شايلش دوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ألف ياء، قائلًا: "تُشاركنا شركة تي اى التزامنا بالتميز الأكاديمي، كما توفر استثماراتها فرصةً كبيرة لتعزيز البنية الأساسية التعليمية لدينا وتحسين مرافقنا وزيادة تأثيرنا على الطلاب الجدد والحاليين"، فيما أضاف نديم مسعود وتشاندرا تيواري، المؤسسان المشاركان لشركة ألف ياء: "نحن متحمسون للترحيب بشركة تي اى بصفتها مستثمرًا ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتهم العميقة في توسيع نطاق الشركات لتحقيق إمكاناتنا بأكملها".

علق إبراهيم عاصم، رئيس قسم الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أشمور جروب بي ال سي، قائلًا: "كان من دواعي سرورنا التوسع في نطاق شركة ألف ياء توسعًا كبيرًا، منذ الاستثمار في الشركة في عام 2017، وذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركة أومينفست ومؤسسة الخليج للاستثمار خلال إحدى فترات النمو التحولي"، فيما أضاف كارتيك باتيل، رئيس قسم البدائل في شركة أشمور للاستثمار السعودية، قائلًا: "نتمنى لشركة ألف ياء ومساهميها كل التوفيق في تعزيز مكانتها بصفتها واحدة من كبرى مجموعات المدارس في المنطقة".

صرح محمد الفارس، مدير أدارة المشاريع المتنوعة في مؤسسة الخليج للاستثمار، قائلًا: "نعتقد أن شركة ألف ياء تحتل مركزًا جيدًا للحفاظ على نموها السريع مع استمرار زيادة الطلب على التعليم عالي الجودة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية مؤسسة الخليج للاستثمار الرامية إلى عقد شراكة مع شركات عالمية رائدة ونتطلع إلى المرحلة التالية في الشراكة مع شركة تي اى".

علَّق بدر الشنفري، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الملكية الخاصة في شركة أومينفست، قائلًا: "يسرنا الترحيب بشركة تي اى كشريك استثماري في شركة ألف ياء. ونحن على ثقة بخبرتنا العميقة، بصفتنا مستثمرين مطلعين في قطاع التعليم، بأن هذه الشراكة ستعزز قدرتنا على دعم رؤية وأهداف شركة ألف ياء وزيادة تأثيرها الإيجابي، حيث يتماشى هذا الاستثمار مع التزام أومينفست المتمثل في تطوير الأعمال لإثراء المجتمعات ".

عملت شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط بصفتها مستشارًا ماليًا لشركة تي اى، كما قدمت شركة التميمي ومشاركوه وشركة جودوين بروكترللمحاماة المشورة القانونية لشركة تي اى. لم يُفصح عن الشروط المالية للصفقة.

نبذة عن شركة ألف ياء التعليمية

تأسست شركة ألف ياء في عام 2017، وهي مجموعة تعليمية رائدة تمتلك مدارس في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وتتولى إدارتها. وتركز شركة ألف ياء، في المقام الأول، على رعاية المواطنين على الصعيد العالمي وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، فضلًا عن توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة ويسهل وصول كل طفل إليه، كما يركز نهج منصة التعليم على السمات الخمس للتميز الأكاديمي، فضلًا عن التركيز على المجتمع المحلي والتعاون والتراث والمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: .

نبذة عن شركة أشمور للاستثمار السعودية

تأسست شركة أشمور للاستثمار السعودية في الرياض في عام 2014 وهي جزء من أشمور جروب بي ال سي، وتُعد أشمور جروب إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار في العالم المخصصة للأسواق الناشئة وتستثمر مبلغ 49.5 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024) لعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد الحكومية والمؤسسية والمؤسسات والأفراد من أصحاب الثروات العالية. وتقدم أشمور عددًا من موضوعات الاستثمار، بما في ذلك الديون الخارجية والعملة المحلية والديون المؤسسية والديون المختلطة والأسهم والبدائل والإحلال/ السيولة والأصول المتعددة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: .

نبذة عن مؤسسة الخليج للاستثمار

تُعد مؤسسة الخليج للاستثمار شركة استثمارية تأسست في دولة الكويت بتاريخ 15 نوفمبر 1983 بصفتها شركة مساهمة خليجية، وهي شركة مملوكة مناصفة لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد تأسست مؤسسة الخليج للاستثمار بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: .

نبذة عن أومينفست

تأسست شركة أومينفست عام 1983 وهي شركة استثمارية رائدة في المنطقة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وتتميز الشركة بسجل حافل لتحقيق الأرباح ودفعات توزيعات الأرباح المستمرة للمساهمين. ونتبع، في شركة أومينفست، نهجًا عالميًا للاستثمار، كما نحتفظ بمحفظة متنوعة من الاستثمارات في الأسواق خارج عُمان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وغيرها من أسواق النمو الدولية. وتتميز استثماراتنا بتنوعها بين خدمات التأمين والخدمات المصرفية والتمويل والأسهم الخاصة واستثمارات أسواق رأس المال العالمية والعقارات والتقنية.

نبذة عن شركة تي اى

تُعد شركة تي اى شركة استثمارية خاصة عالمية رائدة تركز على توسيع نطاق النمو في الشركات الربحية، فقد استثمرت شركة تي اى، منذ عام 1968، في أكثر من 560 شركة عبر خمس مجالات مستهدفة، وهي مجال التقنية والرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية والتجارية. وتتعاون شركة تي اى، بفضل خبرتها العميقة في المجال ومواردها الاستراتيجية، مع فِرَق إدارية في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشركات عالية الجودة على تقديم قيمة دائمة. وقد وصل رأس مال الشركة إلى 65 مليار دولار حتى الآن وتضم الشركة أكثر من 150 متخصصًا في مجال الاستثمار عبر مكاتب في بوسطن ومينلو بارك وأوستن ولندن ومومباي وهونغ كونج لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: .