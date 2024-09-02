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الصناعة والثرورة المعدنية تطلق ترخيص استشاري مطور مصانع

9/2/2024 5:06:29 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة ترخيص "استشاري مطوّر مصانع"، ضمن رخص الاستشارات الصناعية؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.
وتقتضي مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية إضافة إلى تنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
وتصدر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
يذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لاستشاري مطور المصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.

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