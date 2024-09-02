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تشديد منع الصيد في المحميات التي تقع في نطاق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

9/2/2024 5:06:28 AM
(MENAFN- Al Watan) شددت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على منع الصيد داخل نطاق المحميات التابعة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من الانقراض.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع في المحمية والمناطق التابعه لها والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من أجل حماية الموارد الطبيعية وتقوم فرقها الرقابية بتكثيف جهودها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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