إنتركاب كابيتال تتوسع فى السعودية بداية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، التوسع فى السعودية بداية العام المقبل، وفق رفيق دلالة، العضو المنتدب بالشركة.

أضاف دلالة لـ”البورصة”، إن الشركة تدير حاليا عدة للاستحواذ على شركات ناشئة من بينها استحواذ شركة رأسمال مخاطر على شركة عاملة بتكنولوجيا الفضاء.

موضوعات“كريدت لتمويل المشروعات” ترفع محفظتها إلى نصف مليار جنيه مصر تسعى لجذب استثمارات هندية بقطاعات مختلفة المالية: إطلاق حزمة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية قريبًا

وقال دلالة، إن الشركة تدير نحو 9 صفقات فى شركات ناشئة، بقطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة بقطاع تكنولوجيا الفضاء.

وتولي“إنتركاب كابيتال” اهتماما بشريحة الكيانات الناشئة، من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية من زيادة رؤوس الأموال، وتقييم الشركات وإعادة هيكلتها، أو استحواذ شركات رأس المال المخاطر على الشركات الناشئة.

وتدير الشركة عدة صفقات مغلقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، فى قطاعات الأغذية واللوجيستيات والبترول وخدمات التعهيد“كول سنتر”، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المالية والصحية، وتركز الشركة على الشركات التكنولوجية منذ بداية العام حيث ترى أنه قطاع واعد.

وأضاف رفيق، أن الشركة تعمل على إتمام صفقتى استحواذ فى قطاع الزراعة بقيمة مليار جنيه لصالح صناديق ومستثمرين أجانب، وأخرى بقيمة 300 مليون جنيه، متوقعًا أن تبدأ مرحلة الفحص النافى للجهالة الشهر المقبل، والانتهاء من الصفقتين قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن الشركة توسعت باستثماراتها بعدة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الصحية.

وتابع أن فكرة فقاعة الشركات الناشئة والتقييمات المتضخمة لم يعد لها وجود مثل الأعوام السابقة، حيث اختلف شكل السوق الحالى عن الفترة السابقة وأصبحت مصر دولة واعدة فى الشركات الناشئة وتبعد عن الإجراءات البيروقراطية للشركات الضخمة.

وذكر أن الاستثمارات فى الشركات الناشئة انخفضت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتى ارتفعت بشكل كبير عالمياً خاصة فى الولايات المتحدة فى الفترة السابقة، مما أدى إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة وعزوفهم عن الاستثمار بالشركات الناشئة.

وتوقع انخفاض معدل الفائدة خلال الفترة القادمة وانتعاش السوق وزيادة الاستثمارات به مرة أخرى.