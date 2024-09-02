إنتركاب كابيتال تتوسع فى السعودية بداية 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، التوسع فى السعودية بداية العام المقبل، وفق رفيق دلالة، العضو المنتدب بالشركة.
أضاف دلالة لـ”البورصة”، إن الشركة تدير حاليا عدة صفقات للاستحواذ على شركات ناشئة من بينها صفقة استحواذ شركة رأسمال مخاطر على شركة عاملة بتكنولوجيا الفضاء.
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وقال دلالة، إن الشركة تدير نحو 9 صفقات فى شركات ناشئة، بقطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة بقطاع تكنولوجيا الفضاء.
وتولي“إنتركاب كابيتال” اهتماما بشريحة الكيانات الناشئة، من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية من زيادة رؤوس الأموال، وتقييم الشركات وإعادة هيكلتها، أو استحواذ شركات رأس المال المخاطر على الشركات الناشئة.
وتدير الشركة عدة صفقات مغلقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، فى قطاعات الأغذية واللوجيستيات والبترول وخدمات التعهيد“كول سنتر”، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المالية والصحية، وتركز الشركة على الشركات التكنولوجية منذ بداية العام حيث ترى أنه قطاع واعد.
وأضاف رفيق، أن الشركة تعمل على إتمام صفقتى استحواذ فى قطاع الزراعة بقيمة مليار جنيه لصالح صناديق ومستثمرين أجانب، وأخرى بقيمة 300 مليون جنيه، متوقعًا أن تبدأ مرحلة الفحص النافى للجهالة الشهر المقبل، والانتهاء من الصفقتين قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الشركة توسعت باستثماراتها بعدة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الصحية.
وتابع أن فكرة فقاعة الشركات الناشئة والتقييمات المتضخمة لم يعد لها وجود مثل الأعوام السابقة، حيث اختلف شكل السوق الحالى عن الفترة السابقة وأصبحت مصر دولة واعدة فى الشركات الناشئة وتبعد عن الإجراءات البيروقراطية للشركات الضخمة.
وذكر أن الاستثمارات فى الشركات الناشئة انخفضت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتى ارتفعت بشكل كبير عالمياً خاصة فى الولايات المتحدة فى الفترة السابقة، مما أدى إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة وعزوفهم عن الاستثمار بالشركات الناشئة.
وتوقع انخفاض معدل الفائدة خلال الفترة القادمة وانتعاش السوق وزيادة الاستثمارات به مرة أخرى.
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