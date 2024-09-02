أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف وفرة الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل مخاوف المستثمرين تجاه وفرة المعروض العالمي مع اقتراب الموعد المحدد من قبل تحالف“أوبك+” للتخلي عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.71% أو ما يعادل 55 سنتاً إلى 76.38 دولار للبرميل، خلال التعاملات.
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وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.63% أو ما يعادل 46 سنتاً إلى 73.09 دولار للبرميل.
واستمرت أسعار النفط في التراجع بعدما حقق خام برنت خسارة بلغت 0.3% الأسبوع الماضي، وتراجع نظيره نايمكس 1.7% ، وذلك في ظل عزم تحالف“أوبك+” على المضي قدماً في خطته للتخلي عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية مطلع أكتوبر القادم، حسبما أفادت به وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وكان قرار حكومة شرق ليبيا الأسبوع الماضي بتعليق أو خفض إنتاج حقول النفط أحد العوامل الداعمة لأسعاره، وذكرت“رويترز” السبت الماضي أن 3 حقول هي“مسلا” و”السرير” و”النافورة” تلقت توجيهات من قبل الشركة المُشغلة“الخليج العربي” باستئناف الإنتاج.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108625936
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