أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف وفرة الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل مخاوف المستثمرين تجاه وفرة المعروض العالمي مع اقتراب الموعد المحدد من قبل تحالف“أوبك+” للتخلي عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.71% أو ما يعادل 55 سنتاً إلى 76.38 دولار للبرميل، خلال التعاملات.

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وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.63% أو ما يعادل 46 سنتاً إلى 73.09 دولار للبرميل.

واستمرت أسعار النفط في التراجع بعدما حقق خام برنت خسارة بلغت 0.3% الأسبوع الماضي، وتراجع نظيره نايمكس 1.7% ، وذلك في ظل عزم تحالف“أوبك+” على المضي قدماً في خطته للتخلي عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية مطلع أكتوبر القادم، حسبما أفادت به وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان قرار حكومة شرق ليبيا الأسبوع الماضي بتعليق أو خفض إنتاج حقول النفط أحد العوامل الداعمة لأسعاره، وذكرت“رويترز” السبت الماضي أن 3 حقول هي“مسلا” و”السرير” و”النافورة” تلقت توجيهات من قبل الشركة المُشغلة“الخليج العربي” باستئناف الإنتاج.

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