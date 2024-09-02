توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزى المصرى المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) مالت توقعات المحللين لتثبيت أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة فى الاجتماع الدورى للجنة السياسة النقدية فى يوم الخميس المقبل فى ظل عملية تصحيح الأسعار المحددة إداريًا والتى تقوم بها الحكومة حاليًا.

وتعمل الحكومة على تحريك أسعار السلع المحددة إداريًا لاستيعاب الزيادات التى حدثت فى تكاليف إنتاجها ولضمان استدامة توفير تلك السلع فى الأسواق ومعالجة النواقص منها فى بعض القطاعات، وبحسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

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وتبلغ أسعار الفائدة المعمول بها لدى البنك المركزى حاليًا 27.25% و28.25% على الإيداع والإقراض فى آلية الكوريدور، و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزى والائتمان والخصم.

قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن البنك المركزى المصرى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مُرجحًا الإبقاء عليها كما هى حتى نهاية العام الجارى.

وتوقع متولى، ارتفاع قراءة مؤشر التضخم عن شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو على ألا يتجاوز مستوى 30%، تأثرًا بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زيادة أسعار المواد البترولية تدريجيًا للوصول إلى هدف تغطية التكاليف بنهاية العام المقبل، وكذلك تحريك أسعار الكهرباء بعد انتهاء عمليات تخفيف الأحمال ضمن خطة لمدة 4 سنوات للوصول إلى نقطة التعادل مع التكاليف.

وأشار متولى إلى أنه حال خفض البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، سينعكس ذلك إيجابًا على قيمة العملة المحلية مقابل الدولا الأمريكى، ويعزز جاذبية الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب العوائد المرتفعة.

وقال رئيس الحكومة إنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك محسوب لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

ويرى محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين فى“إى إف جى القابضة”، أن احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى مازالت قائمة، ولكنها ستتوقف على مستجدات الواقع الاقتصادى حينها.

وأشار إلى أن تأثير رفع أسعار الكهرباء سيكون محدودًا على مؤشر التضخم بسبب انخفاض وزنها النسبى فى سلة الاستهلاك.

قالت منى بدير المحلل الاقتصاد الكلى، إن البنك المركزى المصرى سيميل للحذر خلال الفترة المقبلة وعدم خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر، خاصة أن مستوى التضخم خلال العام الجارى غير مُشجع على الخفض، رغم أن الاتجاه العالمى الحالى هو لتخفيف السياسات النقدية وهو ما نفذه بالفعل البنك المركزى الأوروبى والبنك المركزى البريطانى، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضحت بدير أن العوامل الداخلية المؤثرة فى مؤشر التضخم مازالت مستمرة، وهو ما قد يدفع“المركزى” إلى تأجيل خفض الفائدة للعام المقبل.

وقالت إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى لن ينعكس على قراءة شهر أغسطس، وسيظهر أثرها فى قراءات شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتوقعت بدير أن تتخطى قراءة مؤشر التضخم مستوى 26% خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، متأثرة بعوامل أخرى مثل تكلفة النقل، خاصة الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوية والتى تتمتع بوزن نسبى مؤثر فى مؤشر التضخم، بالتزامن مع تأثير موسم العودة للمدارس والبنود الخاصة به فى المؤشر وتظهر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وتوقع عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة“ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن يبدأ البنك المركزى المصرى مرحلة خفض الفائدة العام المقبل، مع ظهور تأثير فترة الأساس.

ويرى هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، أنه رغم التوقعات بشأن خفض“الفيدرالى” لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، إلا أن التطورات الاقتصادية محليًا ربما تدفع البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة.

أشار إلى أن خفض الفائدة، قد يُحفز الاستهلاك والطلب من قبل الأفراد أو المؤسسات، ما يضغط على الموارد الدولارية لدى البنوك.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى خفض الفائدة 2% فى الربع الرابع من العام الحالى بدلًا من توقعاته السابقة ببدء دورة التيسير النقدى فى الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع خفض 6% إضافية إلى 19.25% بحلول يونيو 2025، فى ظل ترجيحه أن تؤدي تأثيرات الأساس القوية إلى خفض كبير في التضخم في الربع الأول من عام 2025، وخاصة في فبراير.

وقال إن التضخم ينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 7% و9% للربع الرابع من عام 2024، كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة تضيف حالة من عدم اليقين لتوقعات التضخم على المدى القصير.

وذكر البنك أنه يتوقع حاليًا انخفض التضخم إلى 23% فى ديسمبر المقبل بدلًا من 26% فيما ثبت توقعاته للتضخم فى ديسمبر 2025 عند 13%.

ورجح هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال سكيوريتيز، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية.

لكنه ذكر أن هناك مجالا لخفض الفائدة فى الربع الأخير من العام أو الربع الأول من العام المقبل، فى ظل استفادة التضخم من أثر سنة الأساس المواتى.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة مع زوال تأثيرات التضخم العالية السابقة وتطبيق السياسات النقدية الأكثر صرامة.

وذكر أن هناك احتمالا أيضًا بأن يتراجع التضخم بسرعة أكبر مما هو متوقع، خاصة إذا أدى استعادة الثقة إلى ارتفاع كبير في قيمة الجنيه.

ولفت إلى أن البنك المركزى قرر تثبيت الفائدة فى اجتماعاته الماضية لأنه وجد أنها مناسبة لوضع التضخم على مسار تنازلي. بالإضافة إلى تقليل الحكومة لاستخدامها السحب على المكشوف من البنك المركزي، وجهود البنك المركزي في السيطرة على السيولة المرتبطة بتدفقات العملات الأجنبية.

وقال الصندوق إنه تم اقتراح تخفيض نطاق التضخم المستهدف.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى للأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.

ورجحت منير أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، لكنه سيرتفع على أساس شهرى بسبب تكاليف الطاقة ووسائل النقل.

وذكرت أن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام انخفضت إلى 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير، فى الوقت الذى انخفضت فى فائدة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل.

وقالت إنه طبقًا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بهم فإن نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1%، مما يعكس سعر فائدة حقيقيا إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2% لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2%.

وقالت إن تلك العوامل كان مفترض أن تمهد لخفض الفائدة لكن لجنة السياسات النقدية أقرب للتثبيت لحين الاطمئنان إلى تراجع التضخم بشكل مستدام.

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