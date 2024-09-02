مبيعاتبي واي دي من سيارات الركاب تسجل مستوى قياسياً في أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت مبيعات“بي واي دي” الصينية من سيارات الركاب مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس بنمو سنوي ناهز 30%، مع قفزة في مبيعات السيارات الهجينة لتستحوذ على قرابة ثُلثي المبيعات الإجمالية.
وقالت“بي واي دي” في بيان صدر أمس الأحد، إن مبيعات سيارات الركاب بلغت 370.854 ألف وحدة في أغسطس، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا.
موضوعات متعلقة
“إيلون ماسك” يحافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم في سبتمبر الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين
وأوضح البيان أن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن صعدت بنسبة 48.3% على أساس سنوي إلى 222.384 ألف مركبة في أغسطس.
وزادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 29.92% إلى 373.083 ألف وحدة خلال نفس الفترة، منها 148.47 ألف سيارة كهربائية بنمو بلغ 11.97%.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108625934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.