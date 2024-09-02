مبيعاتبي واي دي من سيارات الركاب تسجل مستوى قياسياً في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت مبيعات“بي واي دي” الصينية من سيارات الركاب مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس بنمو سنوي ناهز 30%، مع قفزة في مبيعات السيارات الهجينة لتستحوذ على قرابة ثُلثي المبيعات الإجمالية.

وقالت“بي واي دي” في بيان صدر أمس الأحد، إن مبيعات سيارات الركاب بلغت 370.854 ألف وحدة في أغسطس، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا.

موضوعات“إيلون ماسك” يحافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم في سبتمبر الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين

وأوضح البيان أن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن صعدت بنسبة 48.3% على أساس سنوي إلى 222.384 ألف مركبة في أغسطس.

وزادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 29.92% إلى 373.083 ألف وحدة خلال نفس الفترة، منها 148.47 ألف سيارة كهربائية بنمو بلغ 11.97%.

المصدر: