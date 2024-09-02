بورصة لندن تعتزم جعل ميناء جدة الإسلامي مركزاً جديداً لتسليم الألومنيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت صحيفة الاقتصادية نقلا عن مصادر مطلعة، أن بورصة لندن للمعادن تتجه إلى إدراج ميناء جدة الإسلامي كمركز جديد لتسليم الألومنيوم لتنضم إلى مراكز تسليم أخرى موجودة في نيويورك وشنغهاي ولندن.
وقالت المصادر، إن هذا التوجه من قبل بورصات عالمية، في مقدمتها بورصة لندن للمعادن لإدراج ميناء جدة كمركز لتسليم الألمنيوم، يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية للبورصات العالمية ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها عالميا ويجعله مركز توزيع عالميًّا.
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وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلنت الهيئة العامة للموانئ في يوليو الماضي إدراج ميناء جدة الإسلامي في بورصة لندن للمعادن كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة لوجي بوينت التابعة لمجموعة سيسكو.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108625932
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