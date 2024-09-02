بورصة لندن تعتزم جعل ميناء جدة الإسلامي مركزاً جديداً لتسليم الألومنيوم

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة الاقتصادية نقلا عن مصادر مطلعة، أن بورصة لندن للمعادن تتجه إلى إدراج ميناء جدة الإسلامي كمركز جديد لتسليم الألومنيوم لتنضم إلى مراكز تسليم أخرى موجودة في نيويورك وشنغهاي ولندن.

وقالت المصادر، إن هذا التوجه من قبل بورصات عالمية، في مقدمتها بورصة لندن للمعادن لإدراج ميناء جدة كمركز لتسليم الألمنيوم، يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية للبورصات العالمية ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها عالميا ويجعله مركز توزيع عالميًّا.

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وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلنت الهيئة العامة للموانئ في يوليو الماضي إدراج ميناء جدة الإسلامي في بورصة لندن للمعادن كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة لوجي بوينت التابعة لمجموعة سيسكو.

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