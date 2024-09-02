​ارتفاع طفيف للأسهم اليابانية بالختام مع تراجع أداء قطاع أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية أولى جلسات الأسبوع، رغم تعرض قطاع أشباه الموصلات لخسائر إثر أنباء متداولة حول تحذير الصين من اتخاذ إجراءات انتقامية حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على إمدادات معدات صناعة الرقائق.
وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.14% إلى 38700 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” 0.12% إلى 2715 نقطة.
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وانخفض سهم صانعة معدات إنتاج الرقائق“طوكيو إلكترون” بنسبة 1.09% إلى 25525 يناً عند الإغلاق، وهبط سهم“ديسكو كورب” بنسبة 3.07% إلى 41350 يناً، وتراجع سهم“ليزر تك” 2.28% إلى 27440 يناً.
وذلك بعدما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن الصين أبلغت اليابان بأنها سوف تتخذ تدابير اقتصادية انتقامية حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على صادرات معدات صناعة الرقائق.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108625931
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