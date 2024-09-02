​ارتفاع طفيف للأسهم اليابانية بالختام مع تراجع أداء قطاع أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية أولى جلسات الأسبوع، رغم تعرض قطاع أشباه الموصلات لخسائر إثر أنباء متداولة حول تحذير الصين من اتخاذ إجراءات انتقامية حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على إمدادات معدات صناعة الرقائق.

وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.14% إلى 38700 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” 0.12% إلى 2715 نقطة.

موضوعات“إيلون ماسك” يحافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم في سبتمبر الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين

وانخفض سهم صانعة معدات إنتاج الرقائق“طوكيو إلكترون” بنسبة 1.09% إلى 25525 يناً عند الإغلاق، وهبط سهم“ديسكو كورب” بنسبة 3.07% إلى 41350 يناً، وتراجع سهم“ليزر تك” 2.28% إلى 27440 يناً.

وذلك بعدما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن الصين أبلغت اليابان بأنها سوف تتخذ تدابير اقتصادية انتقامية حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على صادرات معدات صناعة الرقائق.

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