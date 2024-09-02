القاهرة للإسكان تقرر الاستحواذ على 90% من المتحدة للإسكان عبر المبادلة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، الاستحواذ على نسبة حتى 90% من أسهم رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن المبادلة دون الخيار النقدي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناءً على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء.

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وأرجعت ذلك إلى تجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات اصدار أسهم الزيادة وتحميل هذا العبئ للمساهم الرئيسي.

واعتمد مجلس إدارة الشركة معامل المبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ بواقع 3 أسهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم من المتحدة للإسكان والتعمير.

واعتمدت الشركة تقرير افصاح زيادة رأسمال القاهرة للإسكان في ضوء عملية مبادلة الأسهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه.

تحولت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إلى ربح 1.15 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري،، مقارنة بخسائر 7.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 188.4 مليون جنيه، مقابل 174.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت شركة“القاهرة للإسكان والتعمير” إلى ربح 1.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 7.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 111.92 مليون جنيه، مقابل 76.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بقيمة 1.509 مليار جنيه.

وكانت قررت شركة“القاهرة للإسكان والتعمير” تقديم عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة والمجموعة المرتبطة حتى 90% من رأس مال شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وأوضحت الشركة أن القاهرة للإسكان والمجموعة المرتبطة لها تمتلك 49.87% من أسهم المتحدة للإسكان والتعمير.

ويتضمن القرار استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة في البورصة المصرية.

وسيتم تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان، ومن ثم تحديد معامل المبادلة بعد انتهاء الدراسة واتخاذ قرار زيادة رأس المال وإصدار أسهم لمقابلة الأسهم التي سوف تستجيب لعروض الشراء.