القاهرة للإسكان تقرر الاستحواذ على 90% من المتحدة للإسكان عبر المبادلة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، الاستحواذ على نسبة حتى 90% من أسهم رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن المبادلة دون الخيار النقدي.
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناءً على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء.
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وأرجعت ذلك إلى تجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات اصدار أسهم الزيادة وتحميل هذا العبئ للمساهم الرئيسي.
واعتمد مجلس إدارة الشركة معامل المبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ بواقع 3 أسهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم من المتحدة للإسكان والتعمير.
واعتمدت الشركة تقرير افصاح زيادة رأسمال القاهرة للإسكان في ضوء عملية مبادلة الأسهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه.
تحولت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إلى ربح 1.15 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري،، مقارنة بخسائر 7.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 188.4 مليون جنيه، مقابل 174.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتحولت شركة“القاهرة للإسكان والتعمير” إلى ربح 1.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 7.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 111.92 مليون جنيه، مقابل 76.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بقيمة 1.509 مليار جنيه.
وكانت قررت شركة“القاهرة للإسكان والتعمير” تقديم عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة والمجموعة المرتبطة حتى 90% من رأس مال شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” بعد استبعاد أسهم الخزينة.
وأوضحت الشركة أن القاهرة للإسكان والمجموعة المرتبطة لها تمتلك 49.87% من أسهم المتحدة للإسكان والتعمير.
ويتضمن القرار استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة في البورصة المصرية.
وسيتم تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان، ومن ثم تحديد معامل المبادلة بعد انتهاء الدراسة واتخاذ قرار زيادة رأس المال وإصدار أسهم لمقابلة الأسهم التي سوف تستجيب لعروض الشراء.
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