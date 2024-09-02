يونيباك تعتمد القيمة العادلة لقطعة أرض في مدينة السادات بغرض بيعها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمدت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق“يونيباك”، دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ماكينزي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن قطعة أرض ملك
الشركة في المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات.
وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لقطعة الأرض وما عليها من إنشاءات والجمالون“هنجر” وغلاية وكمبريسور وخزان سولار ونظام إطفاء متكامل، التي انتهت إليها الدراسة تبلغ 120 مليون جنيه.
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وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لمناقشة بيع قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، ترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة، وأقرت آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي.
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