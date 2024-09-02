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يونيباك تعتمد القيمة العادلة لقطعة أرض في مدينة السادات بغرض بيعها - جريدة البورصة

9/2/2024 5:06:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمدت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق“يونيباك”، دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ماكينزي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن قطعة أرض ملك الشركة في المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات.

وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لقطعة الأرض وما عليها من إنشاءات والجمالون“هنجر” وغلاية وكمبريسور وخزان سولار ونظام إطفاء متكامل، التي انتهت إليها الدراسة تبلغ 120 مليون جنيه.

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وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لمناقشة بيع قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، ترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة، وأقرت آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.

وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي.


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