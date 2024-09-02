اليوم.. انتهاء التداول على حق اكتتاب زيادة رأسمال ممفيس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشهد جلسة اليوم الإثنين، انتهاء التداول
على حق اكتتاب“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” منفصلًا على السهم الأصلي، وينتهي الاكتتاب في 5 سبتمبر الجاري.
ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع 10 جنيهات بقيمة اسمية وبدون مصاريف إصدار ، وتقرر تحديد بنك قطر الوطني الأهلي لتلقي الاكتتاب.
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وتقرر بدء التداول على حق الاكتتاب منفصلًا على السهم الأصلي حتى جلسة اليوم 2 سبتمبر قبل موعد غلق الاكتتاب بثلاثة أيام.
وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد 17.125 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الخميس، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه موزعة على 17.125 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه بدون مصاريف إصدار ، و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي .
وأشارت إلى أن-الشركة قامت بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.
ونوهت إلى أن الحق في الاكتتاب (في حدود 304.4% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 04 أغسطس الجاري.
وسيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 07 أغسطس( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 02 سبمبر 2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وتقرر إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 17.125 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 05 أغسطس الجاري (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، وتدرج تحت كود ايزن EGS923O1C015 كما يلي: حق اكتتاب شركة / ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية -1 = 17،125،000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
وكشفت شركة“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي أعدتها شركة“إيجل للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل.
وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لسهم ممفيس للأدوية طبقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة 95.26 جنيه للسهم، لافتة إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة باستخدام طريقة مضاعف الربحية تبلغ 106.6 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن تقدير صافي القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة تبلغ 548.59 مليون جنيه لعدد 5.62 مليون سهم وبناء على ذلك فإن قيمة السهم العادلة 97.53 جنيه للسهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.
وينتهي الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بإغلاق جلسة تداول يوم 4 أغسطس المقيل.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل ولمدة شهر تنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع 10 جنيهات بقيمة اسمية وبدون مصاريف إصدار ، وتقرر تحديد بنك قطر الوطني الأهلي لتلقي الاكتتاب.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى 2 سبتمبر قبل موعد غلق الاكتتاب بثلاثة أيام.
وكانت قررت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، استخدام الاحتياطيات والأرباح المرحلة لتغطية الفوائد المدينة على القرض الخاص ببنك أبو ظبي الإسلامي.
وأوضحت الشركة، أن الفوائد المدينة للقرض تبلغ 22.918 مليون جنيه والتي كانت تتحملها الشركة القابضة للأدوية في 30 يونيو 2023، قبل قرار العدول عن تحملها في 17 يناير الماضي.
وأضافت أنه سيتم معالجتها محاسبيًا على النحو التالي، 9.308 مليون جنيه أرباح مرحلة، و6.82 مليون جنيه احتياطي نظامي، و6.77 مليون جنيه احتياطيات أخرى.
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