اليوم.. انتهاء التداول على حق اكتتاب زيادة رأسمال ممفيس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد جلسة اليوم الإثنين، انتهاء على حق اكتتاب“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” منفصلًا على السهم الأصلي، وينتهي الاكتتاب في 5 سبتمبر الجاري.

ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع 10 جنيهات بقيمة اسمية وبدون مصاريف إصدار ، وتقرر تحديد بنك قطر الوطني الأهلي لتلقي الاكتتاب.

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وتقرر بدء التداول على حق الاكتتاب منفصلًا على السهم الأصلي حتى جلسة اليوم 2 سبتمبر قبل موعد غلق الاكتتاب بثلاثة أيام.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد 17.125 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الخميس، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه موزعة على 17.125 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه بدون مصاريف إصدار ، و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي .

وأشارت إلى أن-الشركة قامت بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

ونوهت إلى أن الحق في الاكتتاب (في حدود 304.4% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 04 أغسطس الجاري.

وسيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 07 أغسطس( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 02 سبمبر 2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

وتقرر إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 17.125 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 05 أغسطس الجاري (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، وتدرج تحت كود ايزن EGS923O1C015 كما يلي: حق اكتتاب شركة / ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية -1 = 17،125،000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.

وكشفت شركة“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي أعدتها شركة“إيجل للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل.

وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لسهم ممفيس للأدوية طبقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة 95.26 جنيه للسهم، لافتة إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة باستخدام طريقة مضاعف الربحية تبلغ 106.6 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن تقدير صافي القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة تبلغ 548.59 مليون جنيه لعدد 5.62 مليون سهم وبناء على ذلك فإن قيمة السهم العادلة 97.53 جنيه للسهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.

وينتهي الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بإغلاق جلسة تداول يوم 4 أغسطس المقيل.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل ولمدة شهر تنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب بواقع 10 جنيهات بقيمة اسمية وبدون مصاريف إصدار ، وتقرر تحديد بنك قطر الوطني الأهلي لتلقي الاكتتاب.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى 2 سبتمبر قبل موعد غلق الاكتتاب بثلاثة أيام.

وكانت قررت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، استخدام الاحتياطيات والأرباح المرحلة لتغطية الفوائد المدينة على القرض الخاص ببنك أبو ظبي الإسلامي.

وأوضحت الشركة، أن الفوائد المدينة للقرض تبلغ 22.918 مليون جنيه والتي كانت تتحملها الشركة القابضة للأدوية في 30 يونيو 2023، قبل قرار العدول عن تحملها في 17 يناير الماضي.

وأضافت أنه سيتم معالجتها محاسبيًا على النحو التالي، 9.308 مليون جنيه أرباح مرحلة، و6.82 مليون جنيه احتياطي نظامي، و6.77 مليون جنيه احتياطيات أخرى.