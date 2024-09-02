مدبولي: جهود لإتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية.
وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية، وكذا الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات السوق من الأدوية.
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وأكد مدبولي، أن صناعة الدواء تُعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وذلك في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة.
بدوره، أكد علي الغمراوي، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل إتاحة الدواء في السوق المصرية، مُشيرًا إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في زيادة المعروض من الدواء، وأنه جار الانتهاء من توفير بعض الأصناف المتبقية الأخرى من الأدوية في غضون الأسابيع القليلة المُقبلة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية، وكذا جهودها المبذولة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتوافق مع المعايير العالمية.
كما تناول“الغمراوي” جهود الهيئة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
كما أشار إلى جهود هيئة الدواء بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد في العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الدواء.
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