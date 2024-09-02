انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل أولى جلسات سبتمبر، مع تقييم المستثمرين آفاق أداء الأسواق العالمية، ومستقبل أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 522 نقطة في تمام الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع هبوط أسهم قطاع التعدين 1.24%.
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وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 8368 نقطة، انخفض مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 18837 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.43% إلى 7597 نقطة.
وصعد سهم“رايت موف” 23.69% إلى 6.8729 جنيه إسترليني، بعدما قالت“آر إي إيه جروب” الأسترالية إنها تفكر بالتقدم بعرض للاستحواذ على نظيرتها البريطانية.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي بمنطقة اليورو عن شهر أغسطس، ومن المتوقع استقراره عند 45.6 نقطة تماشياً مع القراءة الأولى.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108625924
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