انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل أولى جلسات سبتمبر، مع تقييم المستثمرين آفاق أداء الأسواق العالمية، ومستقبل أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 522 نقطة في تمام الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع هبوط أسهم قطاع التعدين 1.24%.

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وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 8368 نقطة، انخفض مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 18837 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.43% إلى 7597 نقطة.

وصعد سهم“رايت موف” 23.69% إلى 6.8729 جنيه إسترليني، بعدما قالت“آر إي إيه جروب” الأسترالية إنها تفكر بالتقدم بعرض للاستحواذ على نظيرتها البريطانية.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي بمنطقة اليورو عن شهر أغسطس، ومن المتوقع استقراره عند 45.6 نقطة تماشياً مع القراءة الأولى.

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