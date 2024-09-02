المجموعة المتكاملة تعتمد زيادة رأس المال عبر الاكتتاب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، دراسة الجدوى المقدمة من شركة ركويزا للاستشارات المالية بشأن زيادة رأس المال.

وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصدار قدرها 0.25 قرش.

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وأضافت أن الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة في المركز المالي يونيو 2024 مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وكان وافق مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على خطط الشركة المستقبلية خلال الفترة القادمة و المشروعات المتوقعه الحصول عليها والسيولة اللازمة لإدارة مشروعاتها سواء فى مصر أو بشركتها المملوكة لها بالمملكة العربية السعودية.

وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصداره قدرها 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته.

وتتم الزيادة نقدا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين مع إعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي و تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي.

ووافق المجلس على قبول العرض المقدم من المستشار المالي المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة جدوي لغرض زياده رأس المال تمهيدا لإعداد نموذج 48 والإفصاح عنه وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة بعد انتهاء الدراسة و استكمال.

وتكبدت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، صافي خسائر 3.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 19.05 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024.