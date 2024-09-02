المجموعة المتكاملة تعتمد زيادة رأس المال عبر الاكتتاب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمدت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، دراسة الجدوى المقدمة من شركة ركويزا للاستشارات المالية بشأن زيادة رأس المال.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصدار قدرها 0.25 قرش.
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وأضافت أن الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة في المركز المالي يونيو 2024 مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وكان وافق مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على خطط الشركة المستقبلية خلال الفترة القادمة و المشروعات المتوقعه الحصول عليها والسيولة اللازمة لإدارة مشروعاتها سواء فى مصر أو بشركتها المملوكة لها بالمملكة العربية السعودية.
وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصداره قدرها 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته.
وتتم الزيادة نقدا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين مع إعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي و تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي.
ووافق المجلس على قبول العرض المقدم من المستشار المالي المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة جدوي لغرض زياده رأس المال تمهيدا لإعداد نموذج 48 والإفصاح عنه وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة بعد انتهاء الدراسة و استكمال.
وتكبدت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، صافي خسائر 3.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 19.05 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024.
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