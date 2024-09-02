الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذرت الصين اليابان من اتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية واسعة النطاق حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على بيع معدات صناعة الرقائق للشركات في بكين، أو تقديم خدمات لها بهذا الصدد، وفق ما ذكرته وكالة“بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن مسؤولين صينيين أوضحوا موقف بلادهم هذا خلال اجتماعات عُقدت مؤخراً بينهم وبين نظرائهم في اليابان.
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وأشارت المصادر إلى أن صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” أخبرت مسؤولين في طوكيو بأن الصين يمكنها الرد على فرض قيود تصدير جديدة على أشباه الموصلات بحظر وصول طوكيو إلى المعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج السيارات.
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