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الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق

9/2/2024 5:06:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت الصين اليابان من اتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية واسعة النطاق حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على بيع معدات صناعة الرقائق للشركات في بكين، أو تقديم خدمات لها بهذا الصدد، وفق ما ذكرته وكالة“بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن مسؤولين صينيين أوضحوا موقف بلادهم هذا خلال اجتماعات عُقدت مؤخراً بينهم وبين نظرائهم في اليابان.

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وأشارت المصادر إلى أن صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” أخبرت مسؤولين في طوكيو بأن الصين يمكنها الرد على فرض قيود تصدير جديدة على أشباه الموصلات بحظر وصول طوكيو إلى المعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج السيارات.

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