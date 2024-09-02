الصين تحذر اليابان من تدابير انتقامية حال فرض قيود على إمدادات الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت الصين اليابان من اتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية واسعة النطاق حال فرضت طوكيو مزيداً من القيود على بيع معدات صناعة الرقائق للشركات في بكين، أو تقديم خدمات لها بهذا الصدد، وفق ما ذكرته وكالة“بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن مسؤولين صينيين أوضحوا موقف بلادهم هذا خلال اجتماعات عُقدت مؤخراً بينهم وبين نظرائهم في اليابان.

موضوعات“إيلون ماسك” يحافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم في سبتمبر انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع تراجع قطاع التعدين ​ارتفاع طفيف للأسهم اليابانية بالختام مع تراجع أداء قطاع أشباه الموصلات

وأشارت المصادر إلى أن صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” أخبرت مسؤولين في طوكيو بأن الصين يمكنها الرد على فرض قيود تصدير جديدة على أشباه الموصلات بحظر وصول طوكيو إلى المعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج السيارات.