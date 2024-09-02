إيلون ماسك يحافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم في سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) حافظ رجل الأعمال الأمريكي،“إيلون ماسك” على صدارة تصنيف مجلة“فوربس” لأثرياء العالم في سبتمبر، رغم إعادة تقلبات سوق أسهم التكنولوجيا ترتيب أكثر من نصف مراكز أغنى 10 أشخاص على مستوى العالم للشهر الثاني على التوالي.

وجاء“ماسك” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” ومنصة التواصل الاجتماعي“إكس” في المركز الأول كأغنى شخص على مستوى العالم في اعتباراً من الأول من سبتمبر، بثروة بلغت 243.7 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 3 مليارات دولار، بفضل ارتفاع تقييم“سبيس إكس” في الآونة الأخيرة.

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وكان“مارك زوكربيرج” أكبر الرابحين في تصنيف سبتمبر، إذ ارتفعت ثروته بنحو 14 مليار دولار إلى قرابة 180.5 مليار دولار بفضل صعود سهم“ميتا بلاتفورمز” 9% على مدار شهر أغسطس، ليتقدم مركزاً واحداً إلى المرتبة الرابعة كأغنى شخص على مستوى العالم متفوقاً على“لاري إليسون” رئيس مجلس إدارة“أوراكل”.

وتقدم“بيل جيتس” مؤسس شركة“مايكروسوفت” ورئيسها التنفيذي السابق إلى المركز السابع بدلاً من التاسع، متفوقاً على“لاري بيج” و”سيرجي برين” مؤسسي شركة“جوجل”، ويرجع ذلك إلى انخفاض سهم“ألفابت” مالكة“جوجل” في الآونة الأخيرة.

لكن“وارين بافت” الرئيس التنفيذي لشركة“بيركشاير هاثاواي” والملقب بـ“حكيم أوماها” تفوق على كل من“جيتس” و”بيج”، وتقدم إلى المركز السادس بدلاً من السابع، في حين كان أبرز الخاسرين هذا الشهر هو“جيف بيزوس” رئيس مجلس إدارة“أمازون” مع تراجع ثروته 7.8 مليار دولار إلى 197 مليار دولار.

ورغم ذلك، حافظ“بيزوس” على لقب ثاني أغنى شخص على مستوى العالم، وفي المجمل، زادت ثروة أغنى 10 أشخاص بنحو 31 مليار دولار على أساس شهري إلى 1.66 تريليون دولار.

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