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محافظ الأحساء يرعى معرض“اللومي الحساوي 2024”

9/2/2024 5:02:26 AM
(MENAFN- Asdaf News) يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم, انطلاق فعاليات معرض“اللومي الحساوي 2024” في دورته الأولى، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع المحافظة، وهيئة تطوير الأحساء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 40 عارضًا، و 23 جهة شريكة وراعية، لمدة ستة أيام.

وتتضمن فعاليات المعرض ، التي تقام على الأرض المجاورة لمقر غرفة الأحساء , عروضًا حيّة لطرق تصنيع منتجات مشتقة وتحويلية من“اللومي الحساوي” الحرف اليدوية الخاصة بزراعته وحصاده وتصنيع منتجاته، إضافة إلى معرض علمي، ومعرض تصوير، وركن الطفل، وتجارب الطهي الحي، و 5 جلسات حوارية، و 8 ورش عمل أكاديمية وعلمية، و 10 ورش عمل حرفية.
ويهدف المعرض إلى إبراز اللومي الحساوي والتعريف بمكانته ومنتجاته ومشتقاته، وأهمية المنتجات الزراعية الأصيلة، وتشجيع المزارعين ومبتكري المنتجات والمستثمرين والأسر المنتجة للعناية بإنتاجه وتسويقه، وتطوير الصناعات المشتقة والتحويلية منه، وتوفير منصة تسويقية للومي الحساوي.

الوسوم#الأحساء #المنتجات الزراعية

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