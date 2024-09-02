مستعمرون يعتدون على مواطن ويسرقون 250 رأسا من الأغنام في عقربا

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على المواطن فؤاد غازي بني جامع من بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس، وسرقوا ماشيته.

وقال شقيق بني جامع، إن عشرات المستعمرين هاجموا مسكن شقيقه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض في جسمه، وسرقوا نحو 250 رأس غنم له.

ويعاني سكان القرية من اعتداءات متكررة للمستعمرين، وسرقة ممتلكاتهم، ومواشيهم، والاعتداء الجسدي عليهم، بحماية الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر آب الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم.

وبينت أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.