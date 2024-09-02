الاحتلال يغلق الشارع الرئيسي قرب أم صفا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الشارع الرئيسي قرب قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي، ومنعت مرور المركبات، وأجبرتها على العودة، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق أخرى طويلة للوصول إلى مدينة رام الله.
يذكر أن الشارع المذكور يخدم بلدات وقرى (بيت ريما، والنبي صالح، ودير غسانة، وقراوة بني زيد، وكفر عين، وعابود)، إضافة لبعض قرى محافظة سلفيت.
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