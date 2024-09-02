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الاحتلال يغلق الشارع الرئيسي قرب أم صفا شمال رام الله

9/2/2024 4:48:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الشارع الرئيسي قرب قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي، ومنعت مرور المركبات، وأجبرتها على العودة، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق أخرى طويلة للوصول إلى مدينة رام الله.

يذكر أن الشارع المذكور يخدم بلدات وقرى (بيت ريما، والنبي صالح، ودير غسانة، وقراوة بني زيد، وكفر عين، وعابود)، إضافة لبعض قرى محافظة سلفيت.

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