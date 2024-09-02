مدير مستشفى جنين: الشهيد الأسير عابد وصل مكبل اليدين وعليه آثار تعذيب

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- قال مدير جنين الحكومي وسام بكر، إن جثمان الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل إلى المستشفى، مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينته.

وأضاف بكر في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية أنه بعد معاينة جثمان الشهيد عابد، ظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

من جهته، قال أيمن طه قريب الشهيد لمراسلتنا، إن الشهيد جرى اعتقاله فجر اليوم بعد مداهمة منزله، حيث تم الاعتداء عليه داخل المنزل بالضرب المبرح، ومن ثم جرى نقله إلى حاجز سالم العسكري وهناك تعرض للتعذيب، ما أدى لاستشهاده.

وأكد أن الشهيد لم يكن يعاني من أمراض خطيرة أو مشاكل صحية، وأنه اعتقل بصحة جيدة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أفادت بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد من حاجز سالم العسكري.

وباستشهاد المعتقل عابد في سجون الاحتلال، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلن عنهم بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يرتفع إلى (25) شهيدا، وهم المعلن عنهم فقط والمعروفة هوياتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء بين صفوف المعتقلين الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، هذا عدا عن معتقلين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.