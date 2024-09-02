الاحتلال يهدم منزلا في قرية الديوك التحتا غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال مراسلن الوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منزلا يعود للمواطن احمد علي الُظلام وتبلغ مساحته 100 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.