الاحتلال يطلق الرصاص ويفجر مداخل منازل في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي وفجرت مداخل منازل، اليوم الإثنين، في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل عشوائي في أحياء السمران، والغبز، وعبد الله عزام، كما فجروا عددا من مداخل المنازل قبل مداهمتها.

ويستمر حصار واقتحام مخيم ومدينة جنين لليوم السادس على التوالي، فيما تتواصل تعزيزات الاحتلال العسكرية إلى المدينة.