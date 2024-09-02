الاحتلال يطلق الرصاص ويفجر مداخل منازل في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي وفجرت مداخل منازل، اليوم الإثنين، في مخيم جنين.
وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل عشوائي في أحياء السمران، والغبز، وعبد الله عزام، كما فجروا عددا من مداخل المنازل قبل مداهمتها.
ويستمر حصار واقتحام مخيم ومدينة جنين لليوم السادس على التوالي، فيما تتواصل تعزيزات الاحتلال العسكرية إلى المدينة.
MENAFN02092024000205011050ID1108625859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.