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الاحتلال يعتقل مواطنا من قلقيلية

9/2/2024 4:48:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة أحياء منها "حي شريم"، كما فتشت عددا من منازل المواطنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.

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