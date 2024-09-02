الاحتلال يعتقل مواطنا من قلقيلية
التاريخ
9/2/2024 4:48:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة أحياء منها "حي شريم"، كما فتشت عددا من منازل المواطنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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