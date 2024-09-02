من أبرز ممولى الشركات الناشئة فى مصر خلال النصف الأول؟

MENAFN - Al-Borsa News) رصد تقرير صادر عن شركة“انطلاق” لدعم ريادة الأعمال أبرز الجهات الممولة للشركات الناشئة فى مصر خلال النصف الأول سواء محلية أو دولية.

وبحسب التقرير الصادر الأسبوع الماضى فإن أبرز الجهات المحلية المستثمرة فى الشركات الناشئة تتضمن صناديق“إدفينتشرز” و”أكاسيا فينتشرز” و”ديسربتيك” و”إيه15′′ و”أنجلز إيه يو سى”، و”فينتشرز فوندايشن” و”ازدهار”.

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بينما تضم قائمة أبرز الصناديق الأجنبية الممولة لشركات ناشئة مصرية كلا من“شروق” وإنجريسيف كابيتال” و”كاتليست فاند” و”باورد جلوبال” و”رائد”.

كما تضم صناديق“أكسيليرت أفريكا” و”أكسيان” و”كوتو” و”أب تيرن” و”إنزا”“فيرست سيركل” و”حى دبى للمستقبل”.

وكشف التقرير أن قطاع الشركات الناشئة فى مصر يضم أكثر من ألفى شركة، وشهد النصف الأول نحو 39 صفقة.

أضاف أن القطاع تتجاوز قيمته نحو 8 مليارات دولار، مما يعكس نموه السريع وزيادة جاذبيته للاستثمار، كما يتضح من الارتفاع الكبير في تصنيف الأنظمة الناشئة عالميًا.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التى جمعتها الشركات المصرية الناشئة فى النصف الأول من العام نحو 83 مليون دولار مما يؤكد أن مشهد ريادة الأعمال فى مصر نابض ومتطور.

وبحسب التقرير صعدت القاهرة من المرتبة 71-80 إلى المرتبة 51-60 في تصنيف قطاع بيئة أعمال الشركات الناشئة والتى وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع.

وسلط التقرير الضوء على البنية التحتية الرقمية المتقدمة في مصر، حيث يصل معدل انتشار الهواتف المحمولة إلى 100.44% مع اشتراكات كبيرة في خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مما يخلق مجتمعًا متصلاً رقميًا وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ويؤكد التقرير الصادر عن“انطلاق” على الإمكانات الديموغرافية لمصر والمرونة الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحديد مجالات التحسين في أنظمة الدفع الرقمية ومعالجة مشكلة البطالة.

واعتبر أن التدخلات السياسية والاستراتيجية المستهدفة ضرورية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال بشكل أكبر وضمان النمو المستدام وخلق بيئة أعمال أكثر شمولية وحيوية.

وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاعًا، وركز التقرير على 8 قطاعات، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.

وتكشف البيانات عن تقلبات في حجم الاستثمارات وعدد الصفقات على مدار الأشهر الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين المتفاوتة وظروف السوق.

وأظهرت أن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية تجذب اهتمامًا كبيرًا، مما يشير إلى وجود إمكانيات نمو قوية.

ومع ذلك، أكد التقرير، على الحاجة إلى وضع استراتيجيات استثمار أكثر استهدافًا من قبل الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التنمية لدعم الشركات الناشئة في القطاعات الأقل تمويلاً، وتنوع المؤسسين من الجنسين، والمناطق الجغرافية النائية – لضمان نمو ريادة الأعمال على نحو متوازن وشامل في القطاع.

من جانبه أكد محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، أن هذا التقرير لا يعكس فقط واقع قطاع ريادة الأعمال في مصر، بل يُعد أداة استراتيجية تساهم في توجيه الحوار بين جميع الأطراف المعنية نحو تحقيق نمو مستدام وتحول شامل في البيئة الاقتصادية.

وأكد عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق أن الشركة أجرت استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخصًا من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال المصري، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي القرار.

وأشار إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على ضرورة استمرار الجهود التعاونية بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الناشئة، فبينما تُعتبر بيئة الأعمال في مصر إيجابية بشكل عام، تظل هناك تحديات بارزة في مجالات تمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال، وهذا يستدعي تعزيز وتكثيف العمل المشترك لتحسين قطاع ريادة الأعمال بما يضمن تحقيق تطور استراتيجي وشامل.

وقالت داليا إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة“إدفنتشرز” ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر إن الشركة شاركت في التقرير نصف السنوي لشركة“انطلاق” من خلال توفير معلومات ومؤشرات تفصيلية عن قطاع تكنولوجيا التعليم، وحجم نموه، والاستثمارات الموجهة له، والفرص المتعددة التي يقدمها للشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع الحيوي.“

وأشارت إلى أنه على الرغم من تباطؤ الاستثمار في الشركات الناشئة عالميًّا خلال عام 2023، إلا أن“إدفنتشرز” حرصت على الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا التعليم وبناء القدرات بحجم تمويل وصل إلى 8.4 مليون دولار.

كما عقدت عددا من الشراكات مع شركات ومؤسسات عالمية بهدف تقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة، منها شراكة مع“فى ام اس” السعودية التي مكنتها من دخول السوق السعودي.

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