stc تنظم تجمعًا للمصورات المحترفات والمبتدئات لتمكين رواد الأعمال المحليين

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 02 سبتمبر 2024:
نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، أول تجمع لها للمصورات الكويتيات تزامنًا مع ""اليوم العالمي للتصوير "، وذلك من خلال إطلاق جلسة تعارف حوارية أدارتها المصورة الكويتية هيا بو قماز لتبادل الخبرات المهنية . ويعد الحدث بمثابة مبادرة إضافية في إطار برنامج stc الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات والتي تندرج تحت مظلة مبادرة "وياك" لدعم الشباب الموهوبين في المجتمع.
أقيم الحدث في مطعم تيتا في الكويت، حيث جمع 35 مصورة موهوبة ومحترفة لمناقشة أنماط مختلفة من طرق التصوير الفوتوغرافي المحترف. كان التجمع بمثابة منصة للمصورات لتبادل الخبرات ومشاركة رؤاهن الإبداعية والتواصل مع مجتمع التصوير الأوسع. وخلال الفعالية، شارك الحاضرات في مناقشات حيوية حول الاتجاهات الناشئة في التصوير الفوتوغرافي، ودور المصورات الإناث في الكويت، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة ودعم المحتوى.
وكانت ورشة العمل التي أدارتها المصورة هيا بوقماز من أبرز فعاليات اليوم، حيث قدمت للحضور رؤى قيمة ونصائح عملية حول تعزيز مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي. وغطت الورشة جوانب مختلفة من التصوير الفوتوغرافي، مع التركيز على التقنيات التي يمكن أن تساعد الحضور على رفع جودة أعمالهم. وللاحتفال بهذه المناسبة، وزعت stc أيضًا هدايا على جميع الحاضرات تقديراً لمجهوداتهن وشغفهن بالتصوير الفوتوغرافي وما يقدموهن للمجتمع.
وتعليقًا على الورشة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc، "إن تنظيم هذا التجمع الفريد من نوعه وتكريم الإناث من رواد الاعمال كجزء من "اليوم العالمي للتصوير"يعكس التزامنا بتمكين الجيل الأصغر من خلال تزويدهم بمنصات احترافيه لتطوير شغفهم. حيث ان stc رائدة في التحول الرقمي وتدعم المهارات التي تعمل على ترقية وتعزيز التسويق الرقمي وقد مكن التجمع المصورات الكويتيات من الاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي مع تعزيز دور المجتمع وأهمية المشاركة في التعليم ".
وأضافت الجاسم: "لقد حرصنا بشكل خاص على تنظيم مثل هذا التجمع مع المصورات حيث أصبحت هذه المهارة أداة أساسية لإنشاء المحتوى المتميز، مع الأخذ في الاعتبار أن أداة التسويق الأكثر أهمية في الوقت الحالي على المستوى الفردي والشركات هي وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا للاقبال المتزايد على التسويق الرقمي. وتسعى شركة الاتصالات الكويتية باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع مجتمعنا وإظهار الدعم للمواهب الشابة. "
و اختتمت الجاسم: "بالنيابة عن stc، أود أن أتقدم بالشكر إلى هيا بوقماز و جميع المصورات اللاتي حرصوا على ان يكونن جزءاً من هذا التجمع. حيث إن مثل هذه المبادرات تشكل جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع نطاقًا لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال تقديم تجارب تعليمية تسهم في تمكينهم نحو المستقبل. ونحن فخورون بدعم هؤلاء المصورات الموهوبات ونتطلع إلى تنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل القريب".
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