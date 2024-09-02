الخطوط الجوية التركية تحتفي بوصول عدد أعضاء برنامج "مايلز آند سمايلز" إلى 20 مليون عضو

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، عن تحقيق إنجاز استثنائي ضمن برنامج الولاء الخاص بها "مايلز آند سمايلز"، حيث رحبت بإنضمام العضو الذي يحمل رقم الـ20 مليون. يعكس هذا الإنجاز، مسيرة الشريكة على مدى 35 عامًا من النمو والابتكار، وذلك منذ إطلاق برنامج المسافر الدائم في عام 1989.
يقدم برنامج "مايلز آند سمايلز" مزايا خاصة وفريدة لأعضائه، حيث يتيح الفرصة لربح الأميال من رحلاتهم مع الخطوط الجوية التركية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار. كما يمكن للأعضاء ربح الأميال من خلال نفقاتهم من البطاقات الائتمانية المشتركة ومن شركاء البرنامج التابعين للخطوط الجوية التركية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإقامة، والسياحة، وتأجير السيارات، والتكنولوجيا.
يمكن استبدال الأميال المكتسبة بتذاكر المكافآت في الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال على رحلات الخطوط الجوية التركية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار. كما يمكن استخدامها بهدف الترقية إلى درجة أعلى، وزيادة الوزن المسموح به للأمتعة، واختيار المقاعد، والعديد من الميزات الأخرى التي تجعل من تجربة الطيران تجربة خاصة ومميزة للأعضاء.
يمكن لأعضاء برنامج "مايلز آند سمايلز" أيضًا استبدال الأميال على منصة البرنامج الإلكترونية shopandmiles، التي تعمل في 19 دولة. كما يمكنهم شراء بطاقات الهدايا، وتحويل الأميال إلى نقاط لدى الشركاء في البرنامج، أو ببساطة الدفع عبر الإنترنت باستخدام الأميال لدى أكثر من 100 علامة تجارية رائدة.
وفي معرض تعليقه على وصول عدد أعضاء برنامج "مايلز آند سمايلز" إلى 20 مليون عضو، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات: "يندرج ركاب الخطوط التركية الجوية، في صلب عملياتنا وخططنا المستقبلية. ويُشكل وصول عدد الأعضاء في برنامج "مايلز آند سمايلز" إلى 20 مليون عضو، إنجازاً بارزاً، ويعكس التزامنا ليس فقط بأن نكون علامة تجارية ديناميكية لأسلوب حياة متميز، بل يؤكد على ثقة وولاء أعضاء البرنامج على مرّ السنين. نعمل على مواصلة تعزيز تجربة السفر لدى ضيوفنا، ومع احتفالنا بهذا الإنجاز، نتطلع إلى تقديم ميزات ومكافآت أكثر ابتكارًا لبرنامج "مايلز آند سمايلز" في المستقبل".
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