بعد التعادل مع روما.. موتا يركز على تعزيز الفاعلية الهجومية ليوفنتوس

قال تياجو موتا مدرب يوفنتوس إن لاعبيه بحاجة لأن يكونوا أكثر دقة في هجومهم بعد التعادل الفريق السلبي على أرضه أمام روما أمس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفقد يوفنتوس أول نقطتين في موسمه بالدوري الذي استهله بانتصارين مثيرين للإعجاب بنتيجة 3-صفر على حساب كومو وهيلاس فيرونا.

وأبلغ موتا مؤتمرا صحفيا "أعتقد أنها نتيجة عادلة في متوازنة. لم نستقبل أي أهداف ولدينا نقطة أخرى في الترتيب.

"أنا راضٍ جدا عن المجموعة والتزامها. كان يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل اليوم خاصة فيما يتعلق بالدقة في المرحلة الهجومية، لكن الفريق المنافس عرف كيف يدافع ولا يترك المساحات".

هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يتمكن فيها يوفنتوس من الحفاظ على شباكه نظيفة في أول ثلاث مباريات له بالدوري الإيطالي.

وأضاف موتا "كنا جامحين للغاية اليوم. في بعض الأحيان كنا جيدين، وفي أحيان أخرى كانوا جيدين، كانت مباراة صعبة ومتوازنة حقا.

"لم نجد اللحظة المناسبة لضرب روما، وهو ما يجب التأكيد عليه، فهم فريق رائع. لكن يمكننا أن نكون أفضل هجوميا".