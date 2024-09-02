تجربة أوروبية مبكرة.. فوز صعب على ليل يجهز باريس لمواجهة جيرونا في دوري الأبطال

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فوز فريقه 3-1 على مضيفه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد كان اختبارا جيدا قبل بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيشارك فيها ليل أيضا وتبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
منحت أهداف فيتينيا وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني حامل لقب الدوري الفرنسي فوزه الثالث في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم ضد ليل العنيد.
ومع ذلك فإن الفريق يتطلع بالفعل إلى مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر أيلول ضد فريق جيرونا الإسباني.
ويلعب ليل ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل يوم واحد في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 بعدما ضمن مكانه في المسابقة عبر الأدوار التمهيدية الشهر الماضي.
وأبلغ إنريكي الصحفيين "كانت مباراة خارج الأرض ضد فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا وخاض بالفعل عدة مباريات ولديه إيقاع مختلف تماما عنا.
"كان اختبارا جيدا للغاية، كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا. أنا سعيد جدا بأداء الفريق".
باريس سان جيرمان وليل من بين الأندية التي تستعد لنظام جديد في دوري أبطال أوروبا يشارك فيه 36 فريقا تلعب ثماني مباريات في الدور الأول أو مرحلة الدوري.
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