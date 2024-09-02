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تجربة أوروبية مبكرة.. فوز صعب على ليل يجهز باريس لمواجهة جيرونا في دوري الأبطال

9/2/2024 3:15:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فوز فريقه 3-1 على مضيفه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد كان اختبارا جيدا قبل بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيشارك فيها ليل أيضا وتبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

منحت أهداف فيتينيا وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني حامل لقب الدوري الفرنسي فوزه الثالث في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم ضد ليل العنيد.

ومع ذلك فإن الفريق يتطلع بالفعل إلى مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر أيلول ضد فريق جيرونا الإسباني.

ويلعب ليل ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل يوم واحد في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 بعدما ضمن مكانه في المسابقة عبر الأدوار التمهيدية الشهر الماضي.

وأبلغ إنريكي الصحفيين "كانت مباراة خارج الأرض ضد فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا وخاض بالفعل عدة مباريات ولديه إيقاع مختلف تماما عنا.

"كان اختبارا جيدا للغاية، كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا. أنا سعيد جدا بأداء الفريق".

باريس سان جيرمان وليل من بين الأندية التي تستعد لنظام جديد في دوري أبطال أوروبا يشارك فيه 36 فريقا تلعب ثماني مباريات في الدور الأول أو مرحلة الدوري.

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