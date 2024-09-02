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الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويغلق طرقاً في الخليل

9/2/2024 3:15:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين وأغلقت طرقا في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت إحسان ياقين مرقة، والد الشهيد محمد، وفراس شقيق الشهيد وعمه اسلام، ونضال أبو عفيفة والد الشهيد زهدي وشقيقه يزن، اللذين ارتقيا اول امس برصاص الاحتلال شمال الخليل، وأيمن أكرم طميزي من بلدة اذنا، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مهند محمد العسود في منطقة الذخرة في بلدة اذنا وحطمت محتوياته".

كما نصبت قوات الجيش الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، بحسب "وفا".

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