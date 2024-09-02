Monday, 02 September 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيون يبحثون عن شريك انتحار

9/2/2024 3:11:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
في ظاهرة صادمة، يبحث المئات من
عن "شريك " عبر موقع إلكتروني متخصص يقدم لهم هذه "الخدمة"، بحسب تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأكد التحقيق أن أكثر من 700 شخص في المملكة المتحدة بحثوا في موقع إلكتروني مؤيد للانتحار عن أشخاص ليموتوا معهم.

ويحتوي الموقع، الذي لم تذكر الشبكة اسمه، على قسم خاص يمكن للمستخدمين البحث فيه عن شريك للانتحار.

وتوصل التحقيق إلى أن "المستغلين" يستخدمون هذا الموقع لاستهداف النساء الضعيفات.

وفي إحدى الحالات التي رصدها التحقيق، قال إن الشاب بريت، البالغ من العمر 28 عامًا، سافر من مسقط رأسه في ميدلاندز إلى إسكتلندا لمقابلة امرأة كان قد تواصل معها عبر الموقع.

وأضاف أن الشاب والمرأة التقيا في شقة وأنهيا حياتهما معًا.

وبحسب "بي بي سي"، يشجع هذا الموقع المستخدمين على إنهاء حياتهم، ويقدم تعليمات حول كيفية القيام بذلك.

وأشار التحقيق إلى وجود أكثر من 5 آلاف تعليق على الموضوع من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم.

وخلص إلى أن أكثر من 130 بريطانيًا ربما أنهوا حياتهم بعد استخدام مادة كيميائية يروج لها الموقع.

MENAFN02092024000151011027ID1108625546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث