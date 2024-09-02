بريطانيون يبحثون عن شريك انتحار

MENAFN - Khaberni) خبرني -في ظاهرة صادمة، يبحث المئات منعن "شريك " عبر موقع إلكتروني متخصص يقدم لهم هذه "الخدمة"، بحسب تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأكد التحقيق أن أكثر من 700 شخص في المملكة المتحدة بحثوا في موقع إلكتروني مؤيد للانتحار عن أشخاص ليموتوا معهم.

ويحتوي الموقع، الذي لم تذكر الشبكة اسمه، على قسم خاص يمكن للمستخدمين البحث فيه عن شريك للانتحار.

وتوصل التحقيق إلى أن "المستغلين" يستخدمون هذا الموقع لاستهداف النساء الضعيفات.

وفي إحدى الحالات التي رصدها التحقيق، قال إن الشاب بريت، البالغ من العمر 28 عامًا، سافر من مسقط رأسه في ميدلاندز إلى إسكتلندا لمقابلة امرأة كان قد تواصل معها عبر الموقع.

وأضاف أن الشاب والمرأة التقيا في شقة وأنهيا حياتهما معًا.

وبحسب "بي بي سي"، يشجع هذا الموقع المستخدمين على إنهاء حياتهم، ويقدم تعليمات حول كيفية القيام بذلك.

وأشار التحقيق إلى وجود أكثر من 5 آلاف تعليق على الموضوع من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم.

وخلص إلى أن أكثر من 130 بريطانيًا ربما أنهوا حياتهم بعد استخدام مادة كيميائية يروج لها الموقع.