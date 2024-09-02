تين هاغ: مانشستر يونايتد ليس بحاجة إلى هاري بوتر

تزداد الضغوط على الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، بعد الخسارة الثقيلة أمام ضيفه ليفربول 0-3 الأحد على ملعب أولد ترافورد في المرحلة الثالثة من الإنجليزي لكرة القدم.

كان يونايتد خسر في الرمق الأخير أمام مضيفه برايتون 1-2 في المرحلة الثانية بعدما فاز على ضيفه فولهام بهدف يتيم افتتاحا.

ساعد التتويج المفاجئ نوعا ما بلقب كأس إنجلترا على حساب الجار مانشستر سيتي في مايو الماضي، في حفاظ تن هاغ على وظيفته على الرغم من إنهاء الموسم في المركز الثامن، وهو أدنى مركز حققه يونايتد في تاريخ الدوري الممتاز.

ودعمت الإدارة المدرب الهولندي ومنحته تمديدا لعقده وأنفقت 263 مليون دولار في سوق الانتقالات الصيفي للتعاقد مع لاعبين جدد، كان أبرزهم قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت والظهير المغربي نصير المزراوي من بايرن ميونيخ الألماني والمهاجم الهولندي جوشوا سيركس من بولونيا الإيطالي.

لكن آمال الجماهير في انطلاقة قوية تبخّرت بعد خسارتين، وأمام الغريم ليفربول الذي يقوده مدرب جديد هو الهولندي الآخر أرنه سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب.

قال تن هاغ في المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة "ليس الأمر وكأنني هاري بوتر، هذا ما يجب أن نعترف به".

وأضاف "لقد لعبنا المباراة الثالثة في الموسم، علينا مرة أخرى أن نبني فريقا جديدا".

وتابع مدرب أياكس السابق "سنقوم ببناء هذا الفريق الجديد، لدينا لاعبين شباب، ولدينا أيضا الآن لاعبين سنبني بهم خلال الموسم. اليوم (الأحد) كان لدينا اثنان أو ثلاثة لاعبين لم يبدأوا الموسم ولم يلعبوا 90 دقيقة".

وطمأن تن هاغ الجماهير قائلا "سنكون على ما يرام. من الواضح أننا بحاجة للتحسن، لكنني واثق أنه في نهاية الموسم سيكون لدينا فرصة كبيرة لرفع كأس أخرى".

- الهولندي يدعم كازيميرو -

ولم تكن الجماهير غاضبة من تن هاغ فحسب، بل صبّت غضبها على لاعب الوسط كازيميرو أيضا، الذي تسبب في هدفي ليفربول الأوليين.

فقد كازيميرو نجم ريال مدريد الإسباني السابق والبالغ 32 عاما، الاستحواذ مرتين قبل أن يُسدد الكولومبي لويس دياس الكرة في الشباك، واستُبدل في الشوط الثاني بتوبي كولير ابن الـ 20 عاما.

علّق تن هاغ على إمكانية استمرار الاعتماد على كازيميرو أساسيا "أعتقد أن في كرة القدم على الجميع تحمل المسؤولية".

وأضاف "إنه شخصية رائعة. لقد فاز بكل شيء في مسيرته.



وأنا متأكد من أنه سيستمر في تقديم المساهمة لفريقنا. كازيميرو دائما ما يفوز، لذا سيكون موجودا".

ولم يصعد يونايتد إلى منصة التتويج في الدوري منذ 11 عاما، وتحديدا منذ اعتزال مدربه السابق الأسكتلندي الأسطوري أليكس فيرغسون.

خلفه الأسكتلندي الآخر ديفيد مويس (2013-2014) والويلزي ابن النادي راين غيغز لفترة قصيرة كمدرب مؤقت، ثم الهولندي لويس فان غال (2014-2016)، كما البرتغالي جوزيه مورينيو (2016-2018)، ومن بعدهم ابن النادي النروجي أولي غونار سولشاير (2018-2021) الذي خلفه الألماني رالف رانغنيك (2021-2022) وتن هاغ أخيرا (منذ 23 أيار/مايو 2022).

لم يفز يونايتد على ليفربول في الدوري منذ تغلبه عليه 2-1 في آب/أغسطس 2022 على ملعب أولد ترافورد. من بعد تلك المباراة، تجرّع "الشياطين الحمر" واحدة من أسوأ نتائجهم، بالخسارة 0-7 أمام الـ“ريدز" في أنفيلد.

قال تن هاغ بعد الخسارة الأخيرة "إنها تؤلم، خاصة لجماهيرنا".

وأردف "علينا أن نكون متواضعين، علينا أن نقدم التحية لليفربول والمضي قدما".

سيلعب يونايتد الذي بدأ موسمه بخسارة لقب درع المجتمع لصالح سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، مباراته المقبلة مع ساوثمبتون في المرحلة الرابعة قبل ملاقاة كريستال بالاس في الخامسة.

أوقعته قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في مواجهة مع مورينيو مدرب فنربهتشه التركي راهنا، وهو الذي قاده إلى اللقب الأوروبي عام 2017.

سيلعب أيضا مع بورتو البرتغالي، رينجرز الأسكتلندي، باوك اليوناني، بودو غليمت النروجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز