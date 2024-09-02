مقتل 17 فلسطينياً في عملية إسرائيل المتواصلة على جنين ومخيمها لليوم السادس



واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عمليتها العسكرية

على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم السادس على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، "أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء".

و قتل مواطن وطفل أمس الأحد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما عند مدخل بلدة كفردان غربي جنين أثناء محاولتهما توزيع الخبز على المواطنين المحاصرين عند أطراف مدينة جنين.

فيما قتل شاب الليلة الماضية وأصيب آخر في قصف مسيرة إسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وكانت قوات إسرائيلية اقحمت البلدة، وداهمت منزل وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وفجر اليوم اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، واعتقلت شابين، وآخر من بلدة اليامون، فيما اعتقلت أسير محرر بعد اقتحام منزله في حي الجابريات.

وتواصل القوات الإسرائيلية إجلاء العائلات من منازلها بطريقة قسرية، حيث أجبر عائلات تسكن حي عبد الله عزام في مخيم جنين على ترك منازلها، كما أجلت عائلات من أحياء الدمج والصوحة والفلوجة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس من الحي الشرقي بعد حصار دام خمسة

أيام، وأظهر الانسحاب خرابا هائلا في البنية التحتية والشوارع، ودمارا كبيرا في منازل المواطنين.

وأبقت القوات الإسرائيلية على حصارها

لمستشفيات المدينة، ومنع مركبات الاسعاف من نقل المرضى، فيما اعتدى الجنود على طواقم متطوعة حاولت نقل الطعام والمؤن للعائلات المحاصرة في مخيم جنين. وفق تقرير وكالة"وفا".

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