الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو اليوم الاثنين مع تراجع الرهانات على تبني مسار تيسير نقدي حاد في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس

أمام الين، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب بعد بيانات أظهرت عدم حدوث تراجع يذكر في معدل التضخم، مما قلل من احتمالية أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 33 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر ، مقابل احتمال بنسبة 67 بالمئة أن يخفضها 25 نقطة. وقبل أسبوع رجح المتداولون الاحتمال الأول بنسبة 36 بالمئة.

وارتفع الدولار بنحو 0.27 بالمئة إلى 146.60 ين قبل أن يتراجع إلى 146.04 ين في التعاملات الصباحية بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش.

وصعد مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.79 نقطة في بداية التداولات في آسيا، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 أغسطس.

وسجل المؤشر 101.72 نقطة في أحدث التداولات.

وتراجع اليورو إلى 1.1042 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس قبل أن يجري تداوله عند 1.1046 دولار.

وقال محللون إن عطلة رسمية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين تؤثر على أداء الدولار، لكن ستشهد الأيام القليلة المقبلة صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية منها بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

ولن يجري التداول على سندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين بالتزامن مع العطلة الرسمية، لكن العائد على السندات لأجل عشر سنوات بلغ 3.9110 بالمئة بعد ارتفاع بلغ 4.4 نقطة أساس يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.31255 دولار، بالقرب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.31095 دولار، وهو الأضعف منذ 23 أغسطس .

