إقامة دبي تواصل استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم وفرص عمل فورية من شركات القطاع الخاص

واصلت

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

في اليوم الثاني من المهلة استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم.

كما باشرت شركات القطاع الخاص إجراء المقابلات وتوفير فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل دبي.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بدأت

أمس استقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم، وفقاً للمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارات الداخلية، الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، وذلك بمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز