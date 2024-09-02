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ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من القهوة يومياً؟

9/2/2024 2:12:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شرب القهوة يؤثر إيجابياً على أعضاء جسم الإنسان وخاصة الدماغ، ولكن يجب أن نتناول القهوة باعتدال حتى يكون هذا بدون ضرر.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب، أن القهوة تعمل تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين على تحسين الحالة المزاجية لأنه يعمل على رفع مستوى الدوبامين والسيروتونين في الجسم ما يعني أنه يخفض مستوى الإجهاد، وفقا لوكالة "نوفستي ".

وأضاف
"تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي بدورها تؤثر إيجابيا في الدماغ وتحميه من التلف".

ويمكن للشخص تناول 300-400 ملغم (3-4 أكواب من القهوة) من الكافيين دون أي ضرر للصحة، ولكن يجب أن نعلم أن أصناف القهوة مختلفة، ما يعني أن نسبة الكافيين فيها مختلفة.

ويوضح : "الجرعة اليومية الآمنة من القهوة هي 1-2 كوب في اليوم. وهذه الكمية قد تكون مفيدة أكثر".

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