زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد 57 كيلومتراً جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم الإثنين، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومترا.
ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية“تسونامي” بسبب الزلزال، وفقا للنظام الأمريكي للتحذير من تسونامي.
MENAFN02092024000110011019ID1108625293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.