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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

9/2/2024 1:10:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد 57 كيلومتراً جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم الإثنين، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومترا.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية“تسونامي” بسبب الزلزال، وفقا للنظام الأمريكي للتحذير من تسونامي.

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