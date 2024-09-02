الهستدروت يدعو لإضراب عام بعد العثور على جثث رهائن في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى إضراب عام ليوم واحد اليوم الإثنين احتجاجًا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع، وذلك بعد يوم من العثور على جثث 6 رهائن في قطاع غزة.
ويبدأ الإضراب اليوم الإثنين في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن الساعة 8 صباحًا، سيتوقف موظفو مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب عن العمل، مع تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد قوله: "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبًا والمشاهدة. إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول. يجب علينا التوصل إلى صفقة مع حماس، فالصفقة أهم من أي شيء آخر".
وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق "تلغرام" يوم الأحد إنه تم انتشال الجثث الست من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قُتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم.
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