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الهستدروت يدعو لإضراب عام بعد العثور على جثث رهائن في غزة

9/2/2024 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى إضراب عام ليوم واحد اليوم الإثنين احتجاجًا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع، وذلك بعد يوم من العثور على جثث 6 رهائن في قطاع غزة.

ويبدأ الإضراب اليوم الإثنين في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن الساعة 8 صباحًا، سيتوقف موظفو مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب عن العمل، مع تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد قوله: "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبًا والمشاهدة. إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول. يجب علينا التوصل إلى صفقة مع حماس، فالصفقة أهم من أي شيء آخر".

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق "تلغرام" يوم الأحد إنه تم انتشال الجثث الست من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد قُتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم.

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