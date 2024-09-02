رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الاثنين إنهما متحدان في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر في غزة وإيجاد حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين".

وقال أنور إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول، وخاصة الولايات المتحدة، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.

وأضاف أنور "الأمل الوحيد هو إشراك الولايات المتحدة في اتخاذ موقف أقوى".

تعتبر ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة من أقوى المؤيدين للقضية الفلسطينية وتؤيد منذ فترة طويلة حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لوكسون الذي يقوم بزيارة لماليزيا تستغرق ثلاثة أيام إن نيوزيلندا ستوسع تعاونها الدفاعي مع ماليزيا وإنها ستنشر إحدى طائرات الدورية والاستطلاع من طراز بي8 بوسيدون التابعة لسلاحها الجوي في باتروورث بولاية بينانج بشمال ماليزيا للمشاركة في تدريب مشترك.

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