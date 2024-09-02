استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أقل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن هبطت بنسبة 1% في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعًا هذا الشهر.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار يوم الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2535 دولارًا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بقوة في يوليو، مما يتعارض مع توقعات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.1% في يونيو.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حاليًا احتمالات بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، واحتمالات بنسبة 33% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 28.89 دولار للأوقية. واستقر البلاتين تقريبًا عند 926.80 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 968.18 دولار للأوقية.

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