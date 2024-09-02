اللبناني روجيه فغالي يحرز لقب رالي لبنان الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 1 - 9 (كونا) -- احتل المتسابق اللبناني روجيه فغالي اليوم الأحد المركز الأول للنسخة الـ 46 من رالي
لبنان التي شاركت فيها 29 سيارة وذلك ضمن الجولة الثالثة لبطولة لبنان للراليات لهذا العام.
واختتم رالي لبنان جولاته التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بتصدر فغالي وملاحه جوزيف مطر على سيارته ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 وحصوله على لقب "كورال رالي لبنان" في حين حل في المركز الثاني المتسابق اللبناني باسل ابو حمدان وملاحه فراس إلياس على سيارة فولسفاغن بولو جي تي آي.
أما المركز الثالث فكان من نصيب المتسابق ربيع أيوب وملاحه جورج ناضر على سيارة سكودا فابيا في هذه البطولة الدولية التي استمرت مدة ثلاثة ايام.
وأما في سباق الفئات فقد أحرز المتسابق اللبناني كارل رزق وملاحه كريم أبو الياس لقب فئة (ار سي 2 ان ار 4) والمتسابق اللبناني رودريك الراعي وملاحه نبيل قمبز المركز الثاني والمتسابق اللبناني طارقيونس وملاحه سليم جليلاتي المركز الثالث وكأس التصنيف.
وبلغت مسافة بطولة لبنان للراليات للعام الجاري 70ر636 كلم منها 08ر199 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 11 في مناطق كسروان وجبيل والبترون والمتن وعلى طرق إسفلتية.
وكان بطل الراليات اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر قد فازا بلقب البطولة العام الماضي 2023 فيما كان المركز الثاني من نصيب السائق عبد الله الرواحي من سلطنة عمان أما المركز الثالث فأحرزه اللبناني باسل بو حمدان. (النهاية)
ف ز / ه س ص
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