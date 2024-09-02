Monday, 02 September 2024 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللبناني روجيه فغالي يحرز لقب رالي لبنان الدولي

9/2/2024 12:15:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 9 (كونا) -- احتل المتسابق اللبناني روجيه فغالي اليوم الأحد المركز الأول للنسخة الـ 46 من رالي لبنان التي شاركت فيها 29 سيارة وذلك ضمن الجولة الثالثة لبطولة لبنان للراليات لهذا العام.
واختتم رالي لبنان جولاته التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بتصدر فغالي وملاحه جوزيف مطر على سيارته ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 وحصوله على لقب "كورال رالي لبنان" في حين حل في المركز الثاني المتسابق اللبناني باسل ابو حمدان وملاحه فراس إلياس على سيارة فولسفاغن بولو جي تي آي.
أما المركز الثالث فكان من نصيب المتسابق ربيع أيوب وملاحه جورج ناضر على سيارة سكودا فابيا في هذه البطولة الدولية التي استمرت مدة ثلاثة ايام.
وأما في سباق الفئات فقد أحرز المتسابق اللبناني كارل رزق وملاحه كريم أبو الياس لقب فئة (ار سي 2 ان ار 4) والمتسابق اللبناني رودريك الراعي وملاحه نبيل قمبز المركز الثاني والمتسابق اللبناني طارقيونس وملاحه سليم جليلاتي المركز الثالث وكأس التصنيف.
وبلغت مسافة بطولة لبنان للراليات للعام الجاري 70ر636 كلم منها 08ر199 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 11 في مناطق كسروان وجبيل والبترون والمتن وعلى طرق إسفلتية.
وكان بطل الراليات اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر قد فازا بلقب البطولة العام الماضي 2023 فيما كان المركز الثاني من نصيب السائق عبد الله الرواحي من سلطنة عمان أما المركز الثالث فأحرزه اللبناني باسل بو حمدان. (النهاية)

ف ز / ه س ص



MENAFN02092024000071011013ID1108625144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث