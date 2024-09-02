رئيس الوزراء العراقي يبحث مع قائد التحالف ضد (داعش) انهاء عمل قوات التحالف في العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 1 - 9 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد مع قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الجنرال كيفن ليهي انهاء عمل قوات التحالف في العراق والانتقال الى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة فيه.
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها ان الجانبين ناقشا سير الحوار الفني لانهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق "وتحويل المهمة الى اطار العلاقات بين العراق والدول المشتركة في التحالف بالاضافة الى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الامنية العراقية".
ونقل البيان عن السوداني قوله إن (داعش) لم يعد يشكل خطرا على الدولة العراقية وتحولت عناصره الى زمر مطاردة في المناطق النائية للتخفي فيما تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لتعقبهم.
وسبق لوزارة الخارجية العراقية ان اعلنت منتصف شهر اغسطس الماضي عن تاجيل الاعلان عن موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بسبب التطورات الاخيرة في المنطقة.
وذكرت الوزارة حينها ان اللجنة العسكرية بين الجانبين ناقشت في الاشهر الماضية تقييم خطر تنظيم (داعش) بهدف الوصول الى موعد نهائي لانهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب وانهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على ارض العراق.(النهاية)
ع ح ه / س ع م
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