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وزير الخارجية السعودي: اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي-القطري يأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية

9/2/2024 12:14:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد إن اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي-القطري يأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي-القطري الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وترأسه من الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
وأضاف بن فرحان ان قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لعام 2030 بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان هذا الاجتماع يعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاستثمار الفرص وتبادل وجهات النظر ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية.
وأضاف ان الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء اللجان وفرق عملها وضباط الاتصال وفريق الأمانة العامة منذ بدء الدورة الثامنة لمجلس التنسيق القطري-السعودي نشهد ثمارها اليوم أذ تضطلع هذه الدورة بالعديد من ملفات التعاون المشترك التي نسعى إلى إنجازها ومواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم لتحقيق النتائج المرجوة مؤكدا على مواصلة الجهود المشتركة بما يلبي طموحات قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024.
واستعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية. (النهاية)

ع ش / ف ا س



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