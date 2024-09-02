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(جيرونا) يهزم (إشبيلية) بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

9/2/2024 12:14:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 9 (كونا) -- حقق (جيرونا) الفوز على (إشبيلية) بهدفين دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل إيفان مارتين هدف التقدم للضيف (جيرونا) في الدقيقة 41 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (رامون سانشيز-بيزخوان) فيما أضاف آبل رويز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (اشبيلية) عند نقطتين في المركز 19 قبل الأخير بالترتيب.
ويستضيف حامل اللقب (ريال مدريد) حاليا منافسه (ريال بيتيس) على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما حقق المتصدر (برشلونة) فوزا عريضا على (بلد الوليد) بسباعية نظيفة وفاز (أتلتيكو مدريد) الثاني بالتريب على (أتلتيك بلباو) بهدف وحيد أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / ر س




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