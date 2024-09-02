(جيرونا) يهزم (إشبيلية) بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 1 - 9 (كونا) -- حقق (جيرونا) الفوز على (إشبيلية) بهدفين دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل إيفان مارتين هدف التقدم للضيف (جيرونا) في الدقيقة 41 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (رامون سانشيز-بيزخوان) فيما أضاف آبل رويز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (اشبيلية) عند نقطتين في المركز 19 قبل الأخير بالترتيب.
ويستضيف حامل اللقب (ريال مدريد) حاليا منافسه (ريال بيتيس) على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما حقق المتصدر (برشلونة) فوزا عريضا على (بلد الوليد) بسباعية نظيفة وفاز (أتلتيكو مدريد) الثاني بالتريب على (أتلتيك بلباو) بهدف وحيد أمس السبت. (النهاية)
ه ن د / ر س
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