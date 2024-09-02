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وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

9/2/2024 12:14:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اليوم الاحد مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي مستجدات القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي جهود الدول الإسلامية الهادفة إلى استعادة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق وتكثيف التنسيق المشترك لايقاف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لجميع القوانين الدولية والإنسانية. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س




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