وزيرا الخارجية السعودي والتركي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 1 - 9 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اليوم الاحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي جهود الدول الإسلامية الهادفة إلى استعادة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق وتكثيف التنسيق المشترك لايقاف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لجميع القوانين الدولية والإنسانية. (النهاية)
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